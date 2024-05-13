Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
15:32
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu... Ayşecan Tatari kızı Müjgan ve oyuncu annesi Aliye Uzunatağan ile anne-kız pozu verdi! Minik Müjgan sevimliliğiyle hayran bıraktı!
Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari son olarak Anneler Günü paylaşımlarıyla beğeni topladı. Kızı Müjgan'ın tatlı mı tatlı bir karelerini paylaşan Ayşecan Tatari'nin annesi Aliye Uzunatağan ve kızı Müjgan ile pozları hayran bıraktı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı Ayşecan Tatari'nin anne-kız pozları...