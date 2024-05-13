Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu... Ayşecan Tatari kızı Müjgan ve oyuncu annesi Aliye Uzunatağan ile anne-kız pozu verdi! Minik Müjgan sevimliliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 15:32

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu... Ayşecan Tatari kızı Müjgan ve oyuncu annesi Aliye Uzunatağan ile anne-kız pozu verdi! Minik Müjgan sevimliliğiyle hayran bıraktı!

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari son olarak Anneler Günü paylaşımlarıyla beğeni topladı. Kızı Müjgan'ın tatlı mı tatlı bir karelerini paylaşan Ayşecan Tatari'nin annesi Aliye Uzunatağan ve kızı Müjgan ile pozları hayran bıraktı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan'ın kızı Ayşecan Tatari'nin anne-kız pozları...

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu... Ayşecan Tatari kızı Müjgan ve oyuncu annesi Aliye Uzunatağan ile anne-kız pozu verdi! Minik Müjgan sevimliliğiyle hayran bıraktı!

Güzel oyuncu Ayşecan Tatari'yi efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Feminist Duygu' rolüyle tanıdık... O şimdilerde evli, mutlu, çocuklu...

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu... Ayşecan Tatari kızı Müjgan ve oyuncu annesi Aliye Uzunatağan ile anne-kız pozu verdi! Minik Müjgan sevimliliğiyle hayran bıraktı!

Çocuklar Duymasın dizisinde kardeşi Havuç ile atışmalarıyla hafızalarda yer edinen Feminist Duygu Ayşecan Tatari usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın da biricik kızı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu... Ayşecan Tatari kızı Müjgan ve oyuncu annesi Aliye Uzunatağan ile anne-kız pozu verdi! Minik Müjgan sevimliliğiyle hayran bıraktı!

Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde takipçileriyle sosyal medyadan iletişim kuruyor.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu... Ayşecan Tatari kızı Müjgan ve oyuncu annesi Aliye Uzunatağan ile anne-kız pozu verdi! Minik Müjgan sevimliliğiyle hayran bıraktı!

Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu... Ayşecan Tatari kızı Müjgan ve oyuncu annesi Aliye Uzunatağan ile anne-kız pozu verdi! Minik Müjgan sevimliliğiyle hayran bıraktı!

Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

SON DAKİKA