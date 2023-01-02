Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:43

‘Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su artık evli mutlu ve çocuklu! Onu bir de şimdi görün! Son hali şaşkınlık yarattı

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Duygu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2020 yılının Ekim ayında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Ayşecan Tatari, kızının her anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bir zamanların feminist Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari henüz televizyon ekranlarına dönmemiş olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.