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Haberler Galeri ‘Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su artık evli mutlu ve çocuklu! Onu bir de şimdi görün! Son hali şaşkınlık yarattı
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:43

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su artık evli mutlu ve çocuklu! Onu bir de şimdi görün! Son hali şaşkınlık yarattı

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Duygu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2020 yılının Ekim ayında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Ayşecan Tatari, kızının her anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bir zamanların feminist Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari henüz televizyon ekranlarına dönmemiş olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

‘Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su artık evli mutlu ve çocuklu! Onu bir de şimdi görün! Son hali şaşkınlık yarattı

Bir döneme damga vuran efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari'ye bir de şimdi bakın!

‘Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su artık evli mutlu ve çocuklu! Onu bir de şimdi görün! Son hali şaşkınlık yarattı

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Duygu' rolüyle tanıdık onu...

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‘Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su artık evli mutlu ve çocuklu! Onu bir de şimdi görün! Son hali şaşkınlık yarattı

Kardeşi Havuç'la atışmaları ve kadınların ne denli güçlü varlıklar olduğunu belirten söylemleriyle akıllara kazındı.

‘Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su artık evli mutlu ve çocuklu! Onu bir de şimdi görün! Son hali şaşkınlık yarattı

Peki, efsane dizide 'Duygu' karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari, şimdilerde nasıl görünüyor.

‘Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su artık evli mutlu ve çocuklu! Onu bir de şimdi görün! Son hali şaşkınlık yarattı

İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızı Ayşe Müjgan'ın son hali...

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