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Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:36

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'suydu şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Ayşecan Tatari yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti, 2020 yılının Ekim ayında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son hali ve dünya tatlısı kızı Müjgan ile beğeni yağan pozları...

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’suydu şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Ayşecan Tatari yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Feminist Duygu' rolüyle tanıdık onu... Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor...

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’suydu şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Ayşecan Tatari yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Kardeşi Havuç'la atışmaları ve kadınların ne denli güçlü varlıklar olduğunu belirten söylemleriyle akıllara kazındı.

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Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’suydu şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Ayşecan Tatari yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Bir döneme damga vuran efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari'ye bir de şimdi bakın!

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’suydu şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Ayşecan Tatari yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Peki, efsane dizide 'Duygu' karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşecan Tatari, şimdilerde nasıl görünüyor.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’suydu şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Ayşecan Tatari yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızı Ayşe Müjgan'ın son hali...

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