Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:36

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'suydu şimdilerde evli, mutlu, çocuklu! Ayşecan Tatari yakışıklı oyuncu ile hayatını birleştirmişti...

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti, 2020 yılının Ekim ayında kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin son hali ve dünya tatlısı kızı Müjgan ile beğeni yağan pozları...