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  • Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yeni imajıyla şoke etti! Pınar Altuğ’un bu halini kimse bilmiyor!

’ın Meltem’i yeni imajıyla şoke etti! Pınar Altuğ’un bu halini kimse bilmiyor!

Ünlü oyuncu , dizisinde Meltem karakteri ile uzun süre ekrandaydı. Pınar Altuğ da şu sıralarda yeni projeleri değerlendirme aşamasında. Ünlü oyuncu hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Yeni imajıyla herkesi şoke eden güzel oyuncu Pınar Altuğ yıllara adeta meydan okudu. Pınar Altuğ'un yeni imajı kimi takipçileri tarafından çok beğenilirken bir diğer görüşteki takipçileri bu halini hiç beğenmedi. Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımına Değişiklik iyidir, midir?" yorumunu eklemeyi de unutmadı. Pınar Altuğ'un bu değişimi daha eski yıllardaki halini hatırlattı. İşte merak edenler için Pınar Altuğ'un son imajı…

Giriş Tarihi: 18.10.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 13:37
Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yeni imajıyla şoke etti! Pınar Altuğ’un bu halini kimse bilmiyor!

Bir süredir ekranlara ara veren bu kez de karşımıza imaj değişikliği ile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ son yaptığı paylaşımla herkesi çok şaşırttı. Pınar Altuğ'un yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım takipçisi çok beğenirken diğer takipçileri ise bu imajını hiç beğenmedi. İşte Pınar Altuğ'un ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yeni imajıyla şoke etti! Pınar Altuğ’un bu halini kimse bilmiyor!

MANSUR ARK

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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yeni imajıyla şoke etti! Pınar Altuğ’un bu halini kimse bilmiyor!
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Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yeni imajıyla şoke etti! Pınar Altuğ’un bu halini kimse bilmiyor!
Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yeni imajıyla şoke etti! Pınar Altuğ’un bu halini kimse bilmiyor!
Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yeni imajıyla şoke etti! Pınar Altuğ’un bu halini kimse bilmiyor!

GÖKSEL

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yeni imajıyla şoke etti! Pınar Altuğ’un bu halini kimse bilmiyor!
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