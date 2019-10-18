Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ yeni imajıyla şoke etti! Pınar Altuğ’un bu halini kimse bilmiyor!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteri ile uzun süre ekrandaydı. Pınar Altuğ da şu sıralarda yeni projeleri değerlendirme aşamasında. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Yeni imajıyla herkesi şoke eden güzel oyuncu Pınar Altuğ yıllara adeta meydan okudu. Pınar Altuğ'un yeni imajı kimi takipçileri tarafından çok beğenilirken bir diğer görüşteki takipçileri bu halini hiç beğenmedi. Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımına Değişiklik iyidir, midir?" yorumunu eklemeyi de unutmadı. Pınar Altuğ'un bu değişimi daha eski yıllardaki halini hatırlattı. İşte merak edenler için Pınar Altuğ'un son imajı…