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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı! Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 09:02

'ın Orçun'u 'in büyük başarısı! Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı...

'ın sevilen çocuk karakteri '' şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Alp Eren Khamis'dan yeni proje müjdesi geldi. Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran 'in sosyal medya hesabından birlikte paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkan yeni proje haberi sonrası sosyal medyada ilgi odağı olan de dikkat çekti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u ...

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı! Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı...

'ın sevilen çocuk karakteri '' şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı! Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı...

Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan 'ın Orçun'u 'dan yeni proje müjdesi geldi.

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Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı! Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı...

'da annesi Gönül'ü canlandıran 'in sosyal medya hesabından birlikte paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkan yeni proje haberi sonrası sosyal medyada ilgi odağı olan Çocuklar Duymasın'ın 'u 'in değişimi de dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı! Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı...

İşte 'ın Orçun'u 'in son hali...

Eren Khamis'in uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başladığını duyurdu ve "Gurur duyuyorum onunla" dedi.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in büyük başarısı! Müjdeyi Çocuklar Duymasın'daki annesi açıkladı...
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