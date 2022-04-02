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Haberler Galeri Çocukluk karesi trend olan şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış! 48 yaşındaki Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 13:00

Çocukluk karesi trend olan şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış! 48 yaşındaki Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor... Son olarak çocukluk karesini hayranlarıyla paylaşan Bendeniz trend oldu. Şimdilerde 48 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor... İşte Bendeniz'in son hali...

Çocukluk karesi trend olan şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış! 48 yaşındaki Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu.

Çocukluk karesi trend olan şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış! 48 yaşındaki Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi!

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.

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Çocukluk karesi trend olan şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış! 48 yaşındaki Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi!

Son olarak çocukluk karesini hayranlarıyla paylaşan Bendeniz trend oldu.

Çocukluk karesi trend olan şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış! 48 yaşındaki Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi!

Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor...

Çocukluk karesi trend olan şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış! 48 yaşındaki Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi!

Şimdilerde 48 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor...

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