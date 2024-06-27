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Haberler Galeri Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: "Delikanlı olmuşsun"
Giriş Tarihi: 27.06.2024 07:56

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: "Delikanlı olmuşsun"

Bir döneme damga vuran çocuk yıldız 'Çitos Efe' sosyal medyada gündem oldu. 2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programında sempatik halleri, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile tüm dikkatleri üzerine çeken Efe Koçyiğit'in son hali olay oldu. Çocuk yıldızın şimdiki halini görenler ise gözlerine inanamadı. 'Çitos Efe'nin son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara yorum yapan takipçiler ise "Aslan gibi olmuş" dedi. İşte Çocuktan Al Haberi'nin sevimli Efe'sinin çok konuşulan son hali...

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun

2016 yılında Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi programında yıldızı parlayan 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit ilgi ile izleniyordu. 'Çitos Efe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. Son halini görenler gözlerine inanamadı.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun

Çocuktan Al Haberi yarışmasının yıldız ismi 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit yıllar sonra ortaya çıktı.

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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun

Yemeğe olan düşkünlüğü, sempatik tavırları ve şivesiyle 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Çitos Efe'nin yıllar içerisindeki değişimi görenleri şoke etti.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun

11 yaşına girdiği görüntüsü yıllar sonra tekrar gündem oldu.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun

Son halini görenler ise adeta şok oluyor...

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