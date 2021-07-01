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Haberler Galeri Çok merak ediliyordu! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a tatil dönüşü o soru soruldu...
Giriş Tarihi: 01.07.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 10:54

Çok merak ediliyordu! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a tatil dönüşü o soru soruldu...

Fethiye, Kaş, Alaçatı derken uzun süredir tatil yapan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, sonunda İstanbul'a döndü. Gözde aşıklar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla AVM'de yemek yiyen çiftten Özdemir, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Yarından itibaren filmimiz için sete başlıyoruz. Tatil programlarımız bitti artık, Oğuzhan da, ben de yoğun bir tempoda işbaşı yapıyoruz" dedi. Genç aşıklara çok merak edilen evlilik sorusu da soruldu. İşte Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in evlilik tepkisi...

Çok merak ediliyordu! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a tatil dönüşü o soru soruldu...

Fethiye, Kaş, Alaçatı derken uzun süredir tatil yapan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, sonunda İstanbul'a döndü.

Çok merak ediliyordu! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a tatil dönüşü o soru soruldu...

Gözde aşıklar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı.

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Çok merak ediliyordu! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a tatil dönüşü o soru soruldu...

Öğlen saatlerinde kalabalık arkadaş grubuyla birlikte AVM'ye gelen çift, bir restoranda yemek yedi.

Çok merak ediliyordu! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a tatil dönüşü o soru soruldu...

Oldukça keyifli olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, meraklı bakışlar altında uzun süre kaldıkları mekanda yemem yiyip arkadaşlarıyla uzun süre sohbet ettiler.

Çok merak ediliyordu! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a tatil dönüşü o soru soruldu...

Tatil programlarını geride bıraktıklarını söyleyen ikiliden Demet Özdemir, "Yarından itibaren filmimiz için sete başlıyoruz. Tatil programlarımız bitti. Artık Oğuzhan da ben de yoğun bir tempoda işbaşı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

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