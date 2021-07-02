Çok merak ediliyordu! Gözde aşıklar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a tatil dönüşü o soru soruldu...

Fethiye, Kaş, Alaçatı derken uzun süredir tatil yapan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, sonunda İstanbul'a döndü. Gözde aşıklar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla AVM'de yemek yiyen çiftten Özdemir, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak "Yarından itibaren filmimiz için sete başlıyoruz. Tatil programlarımız bitti artık, Oğuzhan da, ben de yoğun bir tempoda işbaşı yapıyoruz" dedi. Genç aşıklara çok merak edilen evlilik sorusu da soruldu. İşte Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in evlilik tepkisi...