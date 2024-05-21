Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
14:13
Coşkun Sabah’ın güzeller güzeli kızı Roza mankenlere taş çıkardı! Roza Sabah tüm dikkatleri üzerine çekti!
Coşkun Sabah'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Roza'yı görenler güzelliğine hayran kaldı. Türkiye eski güzeli Ceyda Okay ile 1997 yılında evlenen ve bu evlilikten iki kızı olan Coşkun Sabah, 2017 yılında boşanmıştı. Şarkıcı Coşkun Sabah ve 25 yaşındaki kızı Roza Sabah, önceki gün İstinye'deydi. Güzel havanın tadını alışveriş yaparak çıkarmak isteyen baba-kız, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip doyasıya gezdi. Alışveriş sonrası yorgunluk kahvesi içen ikili, koyu bir sohbete dalıp günü değerlendirdi. Baba-kız objektiflere poz verip "Güzel bir gün" dedi.