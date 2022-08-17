Giriş Tarihi: 17.08.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 16:43

“Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazındı! 46 yaşındaki Ragga Oktay'ı bir de şimdi görün! Yorum yağdı...

90'ların sonlarına doğru pop Müzik yükselişini sürdürürken esprili sözlere sahip çeşitli türdeki şarkılar da dikkat çekmeye başlamıştı. Bu furya ile ünlenen isimlerden biri de Oktay Yurtalan yani Ragga Oktay oldu. Farklı aksanıyla seslendirdiği şarkılarıyla dikkat çeken Ragga Oktay'ın patlaması ise "Çukulata Kız" şarkısıyla oldu. Peki Ragga Oktay şimdi ne yapıyor? Aradan geçen zamanda reklam müzikleri yapan hatta bunun üzerine şirket bile kuran Ragga Oktay müzikten hiç kopmadı. İşte 46 yaşındaki Ragga Oktay'ın son hali...