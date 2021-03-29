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Haberler Galeri Çukur final öncesi bombayı patlattı! Çukur'un Celasun'u (Kubilay Aka) diziden ayrılıyor! Bu iddia çok konuşulacak...

final öncesi bombayı patlattı! Çukur'un 'u () diziden ayrılıyor! Bu iddia çok konuşulacak...

Her hafta Pazartesi günü olduğu gibi bu akşam da izleyenleriyle buluşacak olan final öncesi adeta bombayı patlattı. İddiaya göre aksiyon dolu uzun soluklu dizinin sevilen karakteri 'a hayat veren diziden ayrılıyor. Bu sezonda final yapacağı konuşulan dizinin beğenilen oyuncusunun farklı bir yapımda başrol oynayacağı gerekçesiyle diziden ölerek ayrılacağı iddia edilirken bu açıklama medya gündemini adeta sarstı. Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka ile ilgili konuşulan bu iddianın doğruluğu ise yayınlanan bölümle beraber ortaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 14:50
Çukur final öncesi bombayı patlattı! Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka diziden ayrılıyor! Bu iddia çok konuşulacak...

dizisi final için geri sayım yaparken yapımda rolüne hayat veren 'nın diziden ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşuluyor. Bu iddia adeta medya gündemini derinden sarsarken diziye ölerek veda edeceği söylenen Kubilay Aka yani Celasun'un, başka bir yapımda başrol üstleneceği yine söylentiler arasında. Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da şoke eden Celasun ayrılığının henüz ne zaman olacağı bilinmese de dizinin bu sezon ekranlara veda edecek olması iddiaları doğrular nitelikte…

ÇUKUR CELASUN ÖLECEK Mİ, KUBİLAY AKA DİZİDEN AYRILACAK MI?

Show Tv'nin beğeniyle izleyenen uzun soluklu aksiyon dizisinde sona gelindi. Çukur final tarihi son dönemde binlerce izleyeninin gündemindeki yerini alırken öte yandan yapımın sıkı takipçilerini üzen bir iddia daha gündeme taşındı. Bu kez de yapımın sevilen oyuncusu Kubilay Aka yani karakter adıyla Celasun'un diziden ayrılacağı iddia edildi.

Çukur final öncesi bombayı patlattı! Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka diziden ayrılıyor! Bu iddia çok konuşulacak...

KUBİLAY AKA KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen , Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır.

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Çukur final öncesi bombayı patlattı! Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka diziden ayrılıyor! Bu iddia çok konuşulacak...

Kanal D'de yayınlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve dizisinde karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır.

Çukur final öncesi bombayı patlattı! Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka diziden ayrılıyor! Bu iddia çok konuşulacak...

Show Tv'nin başladığı günden bu yana büyük yankı uyandıran ve oyuncu kadrosuyla her daim adından söz ettirmeyi başaran dizisi bu kez ise final kararı ile gündeme geldi.

Çukur final öncesi bombayı patlattı! Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka diziden ayrılıyor! Bu iddia çok konuşulacak...

Dört sezon boyunca Show Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden dizinin 125. bölümü ile ekranlara veda edeceği açıklaması oyuncu kadrosunun canlı yayınında duyurulmuştu. Bu kapsamda eğer yayıncı kuruluş bu kararını sürdürürse 10 Mayıs gibi projenin vedasının gerçekleşeceği söylentiler arasında yer alıyor.

Yani planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerasını bitirecek...

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