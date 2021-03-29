Çukur final öncesi bombayı patlattı! Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka diziden ayrılıyor! Bu iddia çok konuşulacak...

Her hafta Pazartesi günü olduğu gibi bu akşam da izleyenleriyle buluşacak olan Çukur final öncesi adeta bombayı patlattı. İddiaya göre aksiyon dolu uzun soluklu dizinin sevilen karakteri Celasun'a hayat veren Kubilay Aka diziden ayrılıyor. Bu sezonda final yapacağı konuşulan dizinin beğenilen oyuncusunun farklı bir yapımda başrol oynayacağı gerekçesiyle diziden ölerek ayrılacağı iddia edilirken bu açıklama medya gündemini adeta sarstı. Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka ile ilgili konuşulan bu iddianın doğruluğu ise yayınlanan bölümle beraber ortaya çıkacak.