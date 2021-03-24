HaberlerGaleri Çukurova'nın Gülçiçek'i meğer Gaffur'un gerçek kızıymış! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı!
Çukurova'nın Gülçiçek'i meğer Gaffur'un gerçek kızıymış! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı!
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, dizinin önceki gün yayınlanan bölümünde kızı Doğa ile oynadı. 'Gaffur' karakterinin 'Gülçiçek' adlı kızla yaptığı kısa muhabbet, ilgiyle izlendi. Sevimli kızın, Bülent Polat'ın gerçek kızı olduğunu öğrenen takipçiler 'Ne kadar güzelsiniz' yorumları yağdırdı. Bülent Polat kızı Doğa ile çekilen bir fotoğrafını 'Aynı sahnede olmak bir mucize' yorumuyla paylaştı ve "4. Sezonda Hanımda oynasın diyorum dizide" dedi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'uBülent Polat'ın kızı Doğa ve eşi beğeni toplayan paylaşımları...