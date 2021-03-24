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Haberler Galeri Çukurova'nın Gülçiçek'i meğer Gaffur'un gerçek kızıymış! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı!

Çukurova'nın Gülçiçek'i meğer 'un gerçek kızıymış! Çukurova'nın Gaffur'u kızı ile ile hayranlarına sürpriz yaptı!

'nin sevilen dizisi 'nın 'u , dizinin önceki gün yayınlanan bölümünde kızı ile oynadı. 'Gaffur' karakterinin 'Gülçiçek' adlı kızla yaptığı kısa muhabbet, ilgiyle izlendi. Sevimli kızın, Bülent Polat'ın gerçek kızı olduğunu öğrenen takipçiler 'Ne kadar güzelsiniz' yorumları yağdırdı. Bülent Polat kızı Doğa ile çekilen bir fotoğrafını 'Aynı sahnede olmak bir mucize' yorumuyla paylaştı ve "4. Sezonda Hanımda oynasın diyorum dizide" dedi. İşte ve eşi beğeni toplayan paylaşımları...

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 09:45
Çukurova'nın Gülçiçek'i meğer Gaffur'un gerçek kızıymış! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı!

'nin sevilen dizisi 'nın 'u , dizinin önceki gün yayınlanan bölümünde kızı ile oynadı.

Çukurova'nın Gülçiçek'i meğer Gaffur'un gerçek kızıymış! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı!

'' karakterinin 'Gülçiçek' adlı kızla yaptığı kısa muhabbet, ilgiyle izlendi.

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Çukurova'nın Gülçiçek'i meğer Gaffur'un gerçek kızıymış! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı!

Sevimli kızın, 'ın gerçek kızı olduğunu öğrenen takipçiler 'Ne kadar güzelsiniz' yorumları yağdırdı.

Çukurova'nın Gülçiçek'i meğer Gaffur'un gerçek kızıymış! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı!

kızı ile çekilen bir fotoğrafını 'Aynı sahnede olmak bir mucize' yorumuyla paylaştı ve "4. Sezonda Hanımda oynasın diyorum dizide" dedi.

Çukurova'nın Gülçiçek'i meğer Gaffur'un gerçek kızıymış! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı!

İşte 'nın 'u 'ın kızı ve eşi beğeni toplayan paylaşımları...

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