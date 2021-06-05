Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli abisi ile aynı dizideymiş... İşte ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yıldızı parlayan Aras Bulut İynemli şimdilerde Çukur'un Yamaç'ı olarak ekranlarda boy gösteriyor. Genç yaşına rağmen oynadığı birçok dizi ve sinema filmi ile oyunculuğunu zirveye taşıyan Aras Bulut İynemli özel hayatı ile de ilgi odağı. Aras Bulut İynemli'nin ailesini merak edenler abisinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Çukur dizisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli ile abisi Orçun İynemli Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden rol arkadaşı çıktı. İşte Çukur'un Yamaç'ıAras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli...