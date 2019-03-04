Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor...

Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterine can veren Aras Bulut İynemli ile Söz dizisinde Yavuz Karasu karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar çeşitli projelerde yer alan her iki isim de oynadıkları dizilerde başrollerde yer almalarından dolayı ekranların sevilen isimleri arasında bulunuyor. Bu doğrultuda, Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın özel hayatındaki bilgiler de oldukça sorgulanıyor. Peki, Aras Bulut İynemli ile Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşı kaç?

İşte magazin, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin yaşları...