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  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor...

'un Yamaç'ı ile 'ün Yavuz'u 'ın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor...

dizisinde Yamaç Koçovalı karakterine can veren ile dizisinde Yavuz Karasu karakterini canlandıran magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar çeşitli projelerde yer alan her iki isim de oynadıkları dizilerde başrollerde yer almalarından dolayı ekranların sevilen isimleri arasında bulunuyor. Bu doğrultuda, Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın özel hayatındaki bilgiler de oldukça sorgulanıyor. Peki, Aras Bulut İynemli ile Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşı kaç?

İşte magazin, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 04.03.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 16:46
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor...

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin özel hayatları oldukça merak ediliyor. Bireyler, merak ettiği ve hayranlık duyduğu isimler hakkında bilgi edinirken yaşlarını da araştırmayı ihmal etmiyor. Bu akşam ekranlara gelen dizisinin Yamaç Koçovalı karakterine can veren ile son bölümü nefes kesen dizisinin Yavuz'u 'ı da bu isimlerden birisi.

ÇUKUR'UN YAMAÇ'I ARAS BULUT İYNEMLİ İLE SÖZ'ÜN YAVUZ'U TOLGA SARITAŞ'I KAÇ YAŞINDA?

Peki, Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş kaç yaşında? İşte ünlü isimlerin yaşları...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor...

Oktay Kaynarca - 54

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor...

Didem Balçın - 36

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor...

Aybüke Pusat - 24

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor...

Bartu Küçükçağlayan - 36

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor...

Hakan Meriçliler - 51

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor...
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