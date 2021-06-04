Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli meğer abisi ile aynı dizideymiş... İşte ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi

Genç yaşına rağmen oynadığı birçok dizi ve sinema filmi ile oyunculuğunu zirveye taşıyan Aras Bulut İynemli özel hayatı ile de ilgi odağı. Aras Bulut İynemli'nin ailesini merak edenler abisinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı.