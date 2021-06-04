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Haberler Galeri Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli meğer abisi ile aynı dizideymiş... İşte ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi
Giriş Tarihi: 04.06.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 11:26

'un Yamaç'ı meğer abisi ile aynı dizideymiş... İşte ünlü oyuncu

dizisi ile yıldızı parlayan şimdilerde 'un Yamaç'ı olarak ekranlarda boy gösteriyor. Genç yaşına rağmen oynadığı birçok dizi ve sinema filmi ile oyunculuğunu zirveye taşıyan Aras Bulut İynemli özel hayatı ile de ilgi odağı. Aras Bulut İynemli'nin ailesini merak edenler abisinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Çukur dizisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli ile abisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden rol arkadaşı çıktı. İşte ...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli meğer abisi ile aynı dizideymiş... İşte ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi

dizisi ile yıldızı parlayan şimdilerde 'un Yamaç'ı olarak ekranlarda boy gösteriyor.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli meğer abisi ile aynı dizideymiş... İşte ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi

Genç yaşına rağmen oynadığı birçok dizi ve sinema filmi ile oyunculuğunu zirveye taşıyan özel hayatı ile de ilgi odağı. Aras Bulut İynemli'nin ailesini merak edenler abisinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli meğer abisi ile aynı dizideymiş... İşte ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi

dizisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan ile abisi dizisinden rol arkadaşı çıktı. İşte ve sizin için derlediğimiz akraba olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracağınız ünlüler...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli meğer abisi ile aynı dizideymiş... İşte ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli meğer abisi ile aynı dizideymiş... İşte ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin abisi
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