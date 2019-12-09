Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteri ile büyük bir beğeni alıyor. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Aras Bulut İynemli'nin hayatı da merak konusu. Oyuncu Aras Bulut İynemli, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. İlk televizyon projesi hala yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisi oldu. Ama herkes onu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete karakteri ile tanıdı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, İçerde gibi dizilerinde başarısını sürdüren genç oyuncu, Çukur dizisi ile kariyerinin zirvesini gördü. İlk kez 2017 yılında Yamaç olarak ekrana gelen İyemli, 3 sezondur başarılı performansı ile göz dolduruyor. Ayrıca genç oyuncu son günlerde rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize dizisi ile de adından söz ettiriyor. Aslen İstanbullu olan oyuncunun Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezunu olan başarılı oyuncu üniversite de oyunculuktan çok uzak bir mesleği seçti. İşte Aras Bulut İynemli'nin ve diğer ünlü isimlerin diğer meslekleri…