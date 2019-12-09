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  • Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

’un Yamaç’ı ’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Yakışıklı oyuncu , dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteri ile büyük bir beğeni alıyor. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Aras Bulut İynemli'nin hayatı da merak konusu. Oyuncu Aras Bulut İynemli, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. İlk televizyon projesi hala yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisi oldu. Ama herkes onu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete karakteri ile tanıdı. Ardından , İçerde gibi dizilerinde başarısını sürdüren genç oyuncu, Çukur dizisi ile kariyerinin zirvesini gördü. İlk kez 2017 yılında Yamaç olarak ekrana gelen İyemli, 3 sezondur başarılı performansı ile göz dolduruyor. Ayrıca genç oyuncu son günlerde rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize dizisi ile de adından söz ettiriyor. Aslen İstanbullu olan oyuncunun Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezunu olan başarılı oyuncu üniversite de oyunculuktan çok uzak bir mesleği seçti. İşte Aras Bulut İynemli'nin ve diğer ünlü isimlerin diğer meslekleri…

Giriş Tarihi: 09.12.2019 07:17 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 07:34
Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Son dönemlerin aranılan başrol oyuncusu yer aldığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Aras Bulut İynemli kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı? Oyunculuk dışında hangi mesleğin eğitimini aldı? Ünlü oyuncu İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Şu anda adlı dizide başrol oyuncusudur. Bu dizide Yamaç Koçovalı karakterini canlandırmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunu olan ünlü oyuncu, üniversite eğitimi için oyunluk dışında bir bölüm seçmiştir. İşte merak edenler için Aras Bulut İynemli ve diğer ünlü isimlerin diğer meslekleri…

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

SAVAŞ ÖZDEMİR

Yaptığı bestelerle dikkat çeken Savaş Özdemir, albümündeki üç şarkıyı da kendisi yazdı.

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Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Savaş Özdemir ise Gece ve Yol adlı albümünün ilk klibini yayınladı. Albümdeki üç şarkının da söz ve müziği, Özdemir'in imzasını taşıyor.

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

EMİR BENDERLİOĞLU

Emir Benderlioğlu; yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor.

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Emir Benderlioğlu, dizi çekimlerinden arta kalan vaktini tuvalin başında geçiriyor.

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

ERCAN KESAL

Oyuncu Ercan Kesal'in gerçek mesleği bakın neymiş.

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