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Haberler Galeri Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sevgilisiyle mavi tura çıktı! Rıza Kocaoğlu’nun göbekli fotoğrafı sosyal medyada alay konusu olmuştu şimdi ise eski haline dönebilmek için…

’un yıldızı sevgilisiyle mavi tura çıktı! ’nun göbekli fotoğrafı sosyal medyada alay konusu olmuştu şimdi ise eski haline dönebilmek için…

dizisinde tanışıp aşık olan genç çift ve mavi tura çıktı. Korona döneminde setlere ara verilmesiyle kendisini eve kapatan Çukur'un 'su Rıza Kocaoğlu'nun pandemi döneminde kilo aldığı gözlerden kaçmamıştı. Sevgilisi Hazal Subaşı'nın ise formunu koruduğu görüldü. Rıza Kocaoğlu'nun göbeği dikkat çekmişti. Daha önce girdikleri zayıflama kampında içeceklerinden bunalan Kocaoğlu'nun mutsuzluğu da yüzüne yansımıştı. Göbekli fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan, bu sebeple sıkı diyette olan Rıza Kocaoğlu ise eski karın kaslarına kavuşana kadar kendisine fotoğraf yasağı getirdi. Sadece detoks sıvı tüketirken poz verdi.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 15:45
Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sevgilisiyle mavi tura çıktı! Rıza Kocaoğlu’nun göbekli fotoğrafı sosyal medyada alay konusu olmuştu şimdi ise eski haline dönebilmek için…

dizisinde tanışıp aşık olan genç çift ve mavi tura çıktı. Korona döneminde setlere ara verilmesiyle kendisini eve kapatan Çukur'un 'su Rıza Kocaoğlu'nun pandemi döneminde kilo aldığı gözlerden kaçmamıştı. Sevgilisi Hazal Subaşı'nın ise formunu koruduğu görüldü. Rıza Kocaoğlu'nun göbeği dikkat çekmişti. Daha önce girdikleri zayıflama kampında içeceklerinden bunalan Kocaoğlu'nun mutsuzluğu da yüzüne yansımıştı. Göbekli fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan, bu sebeple sıkı diyette olan Rıza Kocaoğlu ise eski karın kaslarına kavuşana kadar kendisine fotoğraf yasağı getirdi. Sadece detoks sıvı tüketirken poz verdi.

Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sevgilisiyle mavi tura çıktı! Rıza Kocaoğlu’nun göbekli fotoğrafı sosyal medyada alay konusu olmuştu şimdi ise eski haline dönebilmek için…

2 ay önce aldığı kilolarla görüntülenen , kendisine fotoğraf yasağı getirdi.

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Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sevgilisiyle mavi tura çıktı! Rıza Kocaoğlu’nun göbekli fotoğrafı sosyal medyada alay konusu olmuştu şimdi ise eski haline dönebilmek için…

Diyete başlayan Kocaoğlu, eski kaslarına kavuşana kadar devam edecek.

Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sevgilisiyle mavi tura çıktı! Rıza Kocaoğlu’nun göbekli fotoğrafı sosyal medyada alay konusu olmuştu şimdi ise eski haline dönebilmek için…

ve sevgilisi mavi turda sosyal medyaya da vakit ayırdı.

Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sevgilisiyle mavi tura çıktı! Rıza Kocaoğlu’nun göbekli fotoğrafı sosyal medyada alay konusu olmuştu şimdi ise eski haline dönebilmek için…

, 'na verdiği pozları Instagram'da paylaştı.

Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sevgilisiyle mavi tura çıktı! Rıza Kocaoğlu’nun göbekli fotoğrafı sosyal medyada alay konusu olmuştu şimdi ise eski haline dönebilmek için…

Göbekli fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan, bu sebeple sıkı diyette olan ise eski karın kaslarına kavuşana kadar kendisine fotoğraf yasağı getirdi.

Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sevgilisiyle mavi tura çıktı! Rıza Kocaoğlu’nun göbekli fotoğrafı sosyal medyada alay konusu olmuştu şimdi ise eski haline dönebilmek için…

Sadece sıvı tüketirken poz verdi. Ünlü oyuncu, basına yansıyan kilolu fotoğraflarından sonra esprili bir yapmıştı.

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