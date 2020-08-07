Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sevgilisiyle mavi tura çıktı! Rıza Kocaoğlu’nun göbekli fotoğrafı sosyal medyada alay konusu olmuştu şimdi ise eski haline dönebilmek için…

Çukur dizisinde tanışıp aşık olan genç çift Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı mavi tura çıktı. Korona döneminde setlere ara verilmesiyle kendisini eve kapatan Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nun pandemi döneminde kilo aldığı gözlerden kaçmamıştı. Sevgilisi Hazal Subaşı'nın ise formunu koruduğu görüldü. Rıza Kocaoğlu'nun göbeği dikkat çekmişti. Daha önce girdikleri zayıflama kampında detoks içeceklerinden bunalan Kocaoğlu'nun mutsuzluğu da yüzüne yansımıştı. Göbekli fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan, bu sebeple sıkı diyette olan Rıza Kocaoğlu ise eski karın kaslarına kavuşana kadar kendisine fotoğraf yasağı getirdi. Sadece detoks sıvı tüketirken poz verdi.