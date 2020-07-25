Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sosyal medyadan aşk tazeledi… Sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile tatilde böyle poz verdi!

Çukur dizisinde tanışıp aşık olan genç çift Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Korona döneminde setlere ara verilmesiyle kendisini eve kapatan Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nun pandemi döneminde geçtiğimiz günlerde kilo aldığı gözlerden kaçmamıştı. Sevgilisi Hazal Subaşı'nın ise formunu koruduğu görüldü. Rıza Kocaoğlu'nun göbeği dikkat çekmişti. Hazal Subaşı ise düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti. Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'yla fotoğraflarını sosyal medya hesabından kalpler koyarak paylaştı. Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin aşk pozuna beğeni yağdı.