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Haberler Galeri Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sosyal medyadan aşk tazeledi… Sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile tatilde böyle poz verdi!

’un yıldızı sosyal medyadan tazeledi… Sevgilisi ile tatilde böyle poz verdi!

dizisinde tanışıp aşık olan genç çift ve Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Korona döneminde setlere ara verilmesiyle kendisini eve kapatan Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nun pandemi döneminde geçtiğimiz günlerde kilo aldığı gözlerden kaçmamıştı. Sevgilisi Hazal Subaşı'nın ise formunu koruduğu görüldü. Rıza Kocaoğlu'nun göbeği dikkat çekmişti. Hazal Subaşı ise düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti. Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'yla fotoğraflarını hesabından kalpler koyarak paylaştı. Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin pozuna yağdı.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 17:56
Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sosyal medyadan aşk tazeledi… Sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile tatilde böyle poz verdi!

dizisinde tanışıp aşık olan genç çift ve Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Korona döneminde setlere ara verilmesiyle kendisini eve kapatan Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nun pandemi döneminde geçtiğimiz günlerde kilo aldığı gözlerden kaçmamıştı. Sevgilisi Hazal Subaşı'nın ise formunu koruduğu görüldü. Rıza Kocaoğlu'nun göbeği dikkat çekmişti. Hazal Subaşı ise düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti. Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'yla fotoğraflarını hesabından kalpler koyarak paylaştı. Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin pozuna yağdı.

Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sosyal medyadan aşk tazeledi… Sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile tatilde böyle poz verdi!

dizisinde tanışarak yaşamaya başlayan oyuncu çift ve , şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

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Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sosyal medyadan aşk tazeledi… Sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile tatilde böyle poz verdi!

Aşklarını kısa süre önce ilan eden oyuncu ve çifti, normalleşme süreciyle birlikte sezonu Çeşme'de açtı.

Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sosyal medyadan aşk tazeledi… Sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile tatilde böyle poz verdi!

Tatilin keyfini çıkaran çiftten , sevgilisi 'yla karesini hesabından kalpler koyarak paylaştı.

Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sosyal medyadan aşk tazeledi… Sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile tatilde böyle poz verdi!

Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin pozuna yağdı.

Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sosyal medyadan aşk tazeledi… Sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile tatilde böyle poz verdi!

Öte yandan oyuncu , sevgilisi ile geçtiğimiz haftalarda da Bodrum'da görüntülenmiş ve Kocaoğlu, aldığı kilolarla dikkat çekmişti.

Çukur’un yıldızı Hazal Subaşı sosyal medyadan aşk tazeledi… Sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile tatilde böyle poz verdi!

Ünlü oyuncu, basına yansıyan fotoğraflarından sonra esprili bir paylaşımda bulunarak Twitter hesabından şu mesajı yayınlamıştı:

Aya benzer GÖBEĞİM

E doğal olarak diyetteyim

Ah şu kaderi çözersem eğer

Bekle geliyorum

Çok öpüyom hepinizi

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