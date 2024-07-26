Giriş Tarihi: 26.07.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
07:59
"Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin sesine kulak verdi" GÜNAYDIN yazarları 'Sokak Hayvanları Yasası'nı değerlendirdi!
Başıboş sokak köpeklerinin yaşlıların, yetişkinlerin, çocukların can güvenliğini tehlikeye sokması üzerine hazırlanan Sokak Hayvanları Yasası komisyondan geçti. Ünlüler, çözüm aramak yerine sadece şikayet ediyor. Vatandaş ise "Cumhurbaşkanımız yine milletin sesi oldu" diyor. GÜNAYDIN yazarları 'Sokak Hayvanları Yasası'nı değerlendirdi!