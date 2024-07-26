"Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin sesine kulak verdi" GÜNAYDIN yazarları 'Sokak Hayvanları Yasası'nı değerlendirdi!

Yazının üzerinden bir gün geçmeden bu kez CHP'nin Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, hükümeti Gezi benzeri bir kalkışmayla tehdit etme cüretini gösterdi.



Yalaz, "Nasıl iki ağaç kesildi diye gümbür gümbür geldiysek, hayvan dostlarımız için de direnişe hazırız" deme gafletinde bulundu. Bunu görünce aklıma ister istemez Gezi ihaneti sırasında "Mesele ağaç değil anlamadınız mı?" diyen "itirafçılar" geldi.



Toplumdaki her fikir ayrılığını kendi siyasetlerine yontmayı alışkanlık haline getirenler, anlaşmazlık çıksın da millet birbirine girsin diye ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Kimi pusuda bekliyor, kimi meydanlara çıkıp bu "beklentilerini" ifade etmekten geri durmuyor. Hayvan sevgisini siyasete tahvil etmeye kalkıp insanları kamplara bölmeye niyetlenenler ile vicdanlarının sesini dinleyip yasal çerçeve içinde tepkilerini ortaya koyanları birbirinden ayıracak bilince sahip olmalıyız. Aksi halde bu tehlikeli oyunu kuranlar, bizi de piyonları haline getirecek.