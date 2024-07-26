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Haberler Galeri "Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin sesine kulak verdi" GÜNAYDIN yazarları 'Sokak Hayvanları Yasası'nı değerlendirdi!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 07:59

"Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin sesine kulak verdi" GÜNAYDIN yazarları 'Sokak Hayvanları Yasası'nı değerlendirdi!

Başıboş sokak köpeklerinin yaşlıların, yetişkinlerin, çocukların can güvenliğini tehlikeye sokması üzerine hazırlanan Sokak Hayvanları Yasası komisyondan geçti. Ünlüler, çözüm aramak yerine sadece şikayet ediyor. Vatandaş ise "Cumhurbaşkanımız yine milletin sesi oldu" diyor. GÜNAYDIN yazarları 'Sokak Hayvanları Yasası'nı değerlendirdi!

Tuba KALÇIK
YÜKSEL AYTUĞ
MEVLÜT TEZEL
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin sesine kulak verdi GÜNAYDIN yazarları ’Sokak Hayvanları Yasası’nı değerlendirdi!

TUBA KALÇIK

'CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN'
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybeden Mahra'nın annesinin komisyonda yaşadıklarına hepimiz şahit olmuştuk. Acılı bir annenin feryadına kulak tıkayarak, saldırgan bir tutum sergileyen vekillere ne desek az.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin sesine kulak verdi GÜNAYDIN yazarları ’Sokak Hayvanları Yasası’nı değerlendirdi!

Derya Pınar yaşadıklarını bu hafta başı Günaydın'da çok samimi açıklamalarla anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başıboş köpek mağduru ailelere yönelik konuşmasında Derya Pınar'a da değindi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin sesine kulak verdi GÜNAYDIN yazarları ’Sokak Hayvanları Yasası’nı değerlendirdi!

Ben de Derya Pınar'ı arayarak neler hissettiğini sordum. "Benimle ilgili sözleri için Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diyen Pınar, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugüne kadar kimsenin çözmeye cesaret edemediği sokak hayvanları sorununu Cumhurbaşkanı Erdoğan çözme iradesi gösterdi. Milletin sesine kulak verdi. Cumhur İttifakı'nın başıboş köpek sorununu çözeceğine inancım tam."

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin sesine kulak verdi GÜNAYDIN yazarları ’Sokak Hayvanları Yasası’nı değerlendirdi!

YÜKSEL AYTUĞ

MESELE CANLAR DEĞİL, ANLAMADINIZ MI?
İki gün önce hayvan haklarını koruyan bir derneğin başkanının sokak hayvanları ile ilgili yeni yasa kabul edilirse ülkede iç savaş çıkacağını söylemesini bu köşede "hadsizlik" olarak yorumlamış, devleti kaos, darbe ve iç savaş ile tehdit etmenin modaya dönüştüğünü belirtmiştim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin sesine kulak verdi GÜNAYDIN yazarları ’Sokak Hayvanları Yasası’nı değerlendirdi!

Yazının üzerinden bir gün geçmeden bu kez CHP'nin Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, hükümeti Gezi benzeri bir kalkışmayla tehdit etme cüretini gösterdi.

Yalaz, "Nasıl iki ağaç kesildi diye gümbür gümbür geldiysek, hayvan dostlarımız için de direnişe hazırız" deme gafletinde bulundu. Bunu görünce aklıma ister istemez Gezi ihaneti sırasında "Mesele ağaç değil anlamadınız mı?" diyen "itirafçılar" geldi.

Toplumdaki her fikir ayrılığını kendi siyasetlerine yontmayı alışkanlık haline getirenler, anlaşmazlık çıksın da millet birbirine girsin diye ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Kimi pusuda bekliyor, kimi meydanlara çıkıp bu "beklentilerini" ifade etmekten geri durmuyor. Hayvan sevgisini siyasete tahvil etmeye kalkıp insanları kamplara bölmeye niyetlenenler ile vicdanlarının sesini dinleyip yasal çerçeve içinde tepkilerini ortaya koyanları birbirinden ayıracak bilince sahip olmalıyız. Aksi halde bu tehlikeli oyunu kuranlar, bizi de piyonları haline getirecek.

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