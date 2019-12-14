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sahiplerini buldu! Günaydın büyük ödül töreninin nabzını tuttu

, sahiplerini buldu. Bu yıl edebiyat alanında Nuri Pakdil, müzik alanında Mazhar-Fuat-Özkan, sinema alanında , resim alanında Devrim Erbil, geleneksel sanatlar alanında Fuat Başar, mimarlık alanında Doğan Kuban, sosyal bilimler alanında ise Ahmet Yaşar Ocak ödüle layık görüldü.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 11:10
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Günaydın büyük ödül töreninin nabzını tuttu

, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl edebiyat alanında Nuri Pakdil, müzik alanında Mazhar-Fuat-Özkan, sinema alanında Mesut Uçakan, resim alanında Devrim Erbil, geleneksel sanatlar alanında Fuat Başar, mimarlık alanında Doğan Kuban, sosyal bilimler alanında ise Ahmet Yaşar Ocak ödüle layık görüldü. Bu yılki Vefa Ödülü için ise Ağustos ayında geçirdiği trafik kazasıyla aramızdan ayrılan ülkemizin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. A. Haluk Dursun seçildi. Sanatçılar, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Günaydın büyük ödül töreninin nabzını tuttu

'ÖDÜL BENİM İÇİN HALKIN DUASI'
Sinema alanında ödüle layık görülen Mesut Uçakan duygularını şu sözlerle ifade etti: "Büyük bir ödül. Sanatımız taçlandı. Cumhurbaşkanımız şahsında koca bir devletin ve muhteşem bir milletin ödülü. Elbette çok heyecan vericiydi. Ödül alırken de söyledim; ödül de bir dua benim için, büyük bir halkın duası. Bize bunu layık görenlere, Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve çok değerli seçici kurula bir kere daha teşekkürlerimi sunmak isterim."

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Günaydın büyük ödül töreninin nabzını tuttu

BÜLENT CANKURT

'ÖDÜLÜMÜ KAYBETMEYİP ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR SAKLAYACAĞIM'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve büyük ilgi gören ödül töreninde ben de vardım.
Birçok kurum çeşitli alanlarda öne çıkan isimleri ödüllendirir ama her zaman ödül alanlarla ilgili bir tartışma olur. Ama bu durum 'nde hiç yaşanmıyor.

ÖDÜLLER HAK EDENLERE GİTTİ
Ödüller sahiplerine verildikten sonra çeşitli kesimlerden sohbet ettiğim herkes "Ödüller hak edenlere gitti" dedi. Sizce de öyle değil mi? Örneğin Mazhar-Fuat-Özkan'a müzik alanında ödül verilmesine veya Resmin Şairi olarak anılan Devrim Erbil'in resim alanında büyük ödüle layık görülmesine kimin itirazı olabilir ki... Demek ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu işini çok iyi yapıyor. Çünkü bu kurul, ödül verilecekleri belirliyor ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuyor.

MFÖ KÜLLİYE'Yİ COŞTURDU
İşin içinde kültür ve sanat olunca törenler daha renkli oluyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni de öyle oldu. Örneğin, Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve 40 yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarılarıyla ödüle layık görülen Mahzar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur; sahnede sempatik tavırları ve esprileriyle töreni renklendirdi. "Çok samimi konuşacağım. Şimdiye kadarki ödülleri kaybettim ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diyen Mazhar Alanson, salonu kahkahaya boğdu. Bu arada diğer ödül alanlar gibi MFÖ'nün de büyük alkış aldığını belirtmeliyim. Vefa Ödülü'nün verildiği A. Haluk Dursun'un adı okunduğunda ise salonda hüzün yaşandı. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödülleri verip toplu fotoğraf çekimiyle ve MFÖ konseri ile sona erdi. Kültür ve sanat hayatımız için büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni düşünüp hayata geçiren herkesin ellerine sağlık. Çok iyi bir iş yapıyorlar...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Günaydın büyük ödül töreninin nabzını tuttu

TUBA KALÇIK

ÖDÜLE İŞİNİ AŞKLA YAPANLAR LAYIK GÖRÜLDÜ

, çok güzel bir ödül töreniyle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan; kültür ve sanatın, ülkemiz için değer ve önemini vurgulayan çok güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise benim açımdan "Kültür ve sanatın, toprak ve bayrak gibi, bağımsızlığın alameti farikalarından biri olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Kendine ait kültür-sanat birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur" sözleri oldu. Bir ülke ancak bilim ve sanatıyla daha ileri bir noktaya gidebilir. Ben de ülkemize çalışmalarıyla değer katmış kültür ve sanat insanlarımızın Türkiye'nin en büyük makamı tarafından ödüllendirmesini önemli buluyorum.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Günaydın büyük ödül töreninin nabzını tuttu

TİTİZLİKLE SEÇİLMİŞLER
Fuat Başar, Devrim Erbil, MFÖ, Mesut Uçakan gibi toplumun her kesiminin saygı ve sevgisini kazanmış, işini aşkla yapan isimlerin bu ödüle layık görülmesi bu yılki ödüllere dair önemli bir nokta oldu. Ödül verilen isimlerin özgeçmişlerini anlatan videoda da gördük ki; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ödül verecekleri isimleri son derece titiz bir çalışma ile belirlemiş.
Ödülünü alırken tüm isimler çok güzel konuşmalar yaptı. Benim en dikkatimi çeken ise Devrim Erbil ve Mazhar Alanson'un konuşmaları oldu. Heyecandan ve gururdan sesi titredi Erbil'in konuşma sırasında. Ödülü büyük bir gururla hayatı boyunca taşıyacağını söylerken gözlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi. Mazhar Alanson ise çok samimi bir konuşma yaptı. Kendi adıma bu sene de çok güzel bir geceye şahitlik yaptığım için çok mutluyum. Umarım ülkemizden böyle kıymetli kültür ve sanat insanları çıkmaya ve Türkiye'yi daha ileri bir noktaya taşımaya devam eder.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Günaydın büyük ödül töreninin nabzını tuttu

OLKAN ÖZYURT

TARİHÇİ OCAK'IN ONUR GECESİ

Biraz hemşehricilik, biraz da entelektüel emeğe saygıdan dolayı 'nde benim odağımda Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak vardı. Sosyal Bilimler dalında ödüle değer görülen Ocak; çok kıymetli bir tarihçi. Yıllar boyunca ne için uğraştığını bir yazısında şöyle anlatmıştı: "Çalışma olarak Türk tarihi çerçevesinde İslam gibi, az çalışılan, çok problemli bir alanı tercih ettim. Sebebi günümüzle olan canlı ve problemli bağlantısıdır; başka bir deyişle Türkiye'de sürüp gitmekte olan iki kültürlülüğün altındaki İslam faktörünün Türk tarihindeki rolünü ve bu rolün değişik alanlardaki yansımasını anlayabilmektir." Açıkçası mayınlı bir alanda çalıştı yıllarca ve tüm akademik hayatı boyunca ortaya koyduklarıyla alanında referans tarihçilerden biri oldu. Hem de dünya çapında... Ama Ocak, Anadolu insanının o kendine has mütevazılığını ilke edinenlerden. Yapıp ettikleriyle anılmak istiyor. Onun için geri planda durmayı tercih ediyor. Törende yanına gidip tebrik ettim. Ödül için "Onur duydum" dedi. Ahmet Hakan'ı kıskandırmak gibi olmasın ama iki Yozgatlı olarak bir hatıra selfie'si çektirdik. "Gururlandırdınız bizi hocam. Çok çok teşekkür ederim" deyince uzun uzun elimi sıktı. Entelektüel emeğe değer verilmesi konusunda maalesef toplum olarak karnemizin çok da iyi olduğu söylenemez. Ocak'la birlikte Prof. Dr. Doğan Kuban'a, hattat, ebru üstadı Fuat Başar'a, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a ödül verilmesi, devletin en üst katında bu konuda ciddi bir çabanın verildiğini gösteriyor...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Günaydın büyük ödül töreninin nabzını tuttu
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