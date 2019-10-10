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  • Cüneyt Arkın hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyor!

hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyor!

Türk sinema tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan Arkın, 8 Eylül 1937 Eskişehir doğumludur. Arkın, oynadığı 'Battalgazi' ve 'Malkoçoğlu' karakterleriyle özdeşmiştir. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okumuştur. Üniversitede ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Asıl mesleği doktorluk olan Arkın, 1964 yılında meslektaşı olan Güler Morcan ile evlilik yapmıştır. Bu evliliğinden Filiz adında bir kızı olmuştur. Fakat çift 1968 yılında yollarını ayırmıştır. Bu ayrılıktan 1 yıl sonra Betül Hanım ile evlilik yapmıştır. Bu evlilikten Kaan ve Murat adında iki oğlu olmuştur. Yedek subay olarak vatani görevini yaparken Şafak Bekçileri filminin çekimleri esnasında yönetmen olan Halit Refiğ'in dikkatini çekmiştir. Askerliğini yaptıktan sonra doktorluk yapmaya devam etti. Bir dergi yarışmasında 1. oldu ve doktorluğu bırakıp oyunculuğa başladı. 2 yıl içeresinde en az 30 filmde yer almıştır. Genelde aksiyon filmlerinde yer alan Arkın 'Battalgazi' ve 'Malkoçoğlu' karakterlerine can vermiş ve bu isimlerle tanınmıştır. Usta oyuncu 'ın gerçek adı ise…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 08:08
Cüneyt Arkın hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyor!

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları...

Cüneyt Arkın hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyor!
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Cüneyt Arkın hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyor!
Cüneyt Arkın hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyor!
Cüneyt Arkın hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyor!
Cüneyt Arkın hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyor!
Cüneyt Arkın hakkındaki bu gerçeği kimse bilmiyor!
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