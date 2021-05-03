Cüneyt Arkın sorusu geceye damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster 932. bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi.