Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cüneyt Arkın sorusu geceye damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster 932. bölüm soru ve cevapları
Giriş Tarihi: 03.05.2021 03:24 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 03:37

sorusu geceye damga vurdu! 932. bölüm soru ve cevapları

'nun sunumuyla ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı 'in yeni bölümüne '' sorusu damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, "Cüneyt Arkın, '' filminde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?" sorusunu yöneltti. Cüneyt Arkın da bu soruyu "Soruyu bilenlerden cevapları alayım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

Cüneyt Arkın sorusu geceye damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster 932. bölüm soru ve cevapları

ekranlarında 'nun sunduğu , yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi.

Cüneyt Arkın sorusu geceye damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster 932. bölüm soru ve cevapları

'CÜNEYT ARKIN' SORUSU MİLYONER'E DAMGA VURDU

'in yeni bölümüne '' sorusu damga vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cüneyt Arkın sorusu geceye damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster 932. bölüm soru ve cevapları

'de yarışmacıya, ", '' filminde kendisine iğne yapmaya gelen doktor kılığındaki kötü adamların doktor olmadığını nasıl anlar?" sorusunu yöneltti.

Cüneyt Arkın sorusu geceye damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster 932. bölüm soru ve cevapları

Sorunun doğru cevabı B şıkkı "Şırıngadaki hava boşluğundan"

Cüneyt Arkın sorusu geceye damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster 932. bölüm soru ve cevapları

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu da bu soruyu sosyal medya hesabından paylaştı. Cüneyt Arkın paylaşımına, "Soruyu bilenlerden cevapları alayım" notunu düştü.

SON DAKİKA