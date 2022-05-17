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Haberler Galeri Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 16:12

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Ünlü şarkıcı Gülşen'den olay yaratan yeni poz geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Gülşen cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gülşen'in ayna pozu Instagram'ı salladı. Gülşen'in ayna pozuna "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı... İşte aşırı zayıflığıyla dikkat çeken 45 yaşındaki Gülşen'in iddialı paylaşımları...

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Son dönemde sahne kıyafetleri ve 'Lolipop' adlı şarkısıyla gündemde olan Gülşen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında. Takipçileri için Instagram hesabından günlük hayatından da paylaşımlar yapan Gülşen'den yeni poz geldi.

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Ünlü şarkıcı Gülşen, aynada verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

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Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Ünlü şarkıcıdan bu sefer ayna pozu geldi.

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Günlük uzun bir elbise giyen Gülşen, güneş gözlüklerini takıp aynadan kendini çekti. Gülşen'in fotoğrafına takipçileri beğeni ve yoru yağdırdı.

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı!

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