Giriş Tarihi: 17.05.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 16:12

Cüretkar pozların kadını şarkıcı Gülşen ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı!

Ünlü şarkıcı Gülşen'den olay yaratan yeni poz geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Gülşen cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gülşen'in ayna pozu Instagram'ı salladı. Gülşen'in ayna pozuna "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı... İşte aşırı zayıflığıyla dikkat çeken 45 yaşındaki Gülşen'in iddialı paylaşımları...