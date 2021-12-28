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Haberler Galeri Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol’un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 20:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 20:44

Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol’un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı!

Hafta için her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en çok ve beğenerek izlediği program 'Esra Erol'da bu hafta Ethem Bey'in yaşadıkları konu olarak ele alındı. Pazarcılık yapan Ethem Bey, 110 bin TL'ye aldığı on tona yakın cevizlerin çürük çıkmasıyla büyük bir hüsran yaşadı. Ethem Bey, programa katılarak eşinin çürük cevizler nedeniyle kendisini terk ettiğini ve ailesini geri istediğini dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ise Ethem Bey'e yardımcı oldu. Bugün ise canlı yayında adeta bayram havası esti. Bir süredir eşi ve çocuklarından ayrı olan Ethem Bey, Esra Erol sayesinde ve yapılan yardımlarla birlikte ailesine tekrar kavuştu. Ethem Bey, bugün eşiyle adeta ikinci baharını yaşadı ve İstanbul turu attı. İşte ayrıntılar!

Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol’un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı!

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'a bugün Ethem Bey'in hikayesi damga vurdu.

Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol’un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı!

Pazarcılık yaparak ailesini geçindiren Ethem Bey, geçtiğimiz günlerde 110 bin TL vererek on tona yakın ceviz satın aldı.

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Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol’un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı!

Satın aldığı cevizlerin çürük çıkmasıyla Ethem Bey'in eşi Hatice Kanbay, çocuklarını alarak evi terk etti.

Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol’un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı!

Ethem Bey, ailesini tekrar bir araya getirmek istediğini Esra Erol'a açıkladı.

Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol'un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı! | Video

Çürük cevizler yüzünden ailesi dağılıyordu! Esra Erol’un barıştırdığı çift İstanbul sokaklarında ikinci baharını yaşadı!

"SONRASI KEMAL SUNAL FİLMLERİNE DÖNDÜ"

Ethem Bey, "Ceviz iki sene de beklese bir şey olmaz dedim, aldım. Sonrası aynı Kemal Sunal filmlerine döndü. Memlekete gelince cevizlerin çürük olduğunu gördüm" dedi.

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