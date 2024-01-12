Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
07:13
'Dadı'nın 'Tolga'sı çok şaşırttı… Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Son halini görenler tanımakta zorlandı!
2000'li yılların sevilen dizilerinden 'Dadı'nın küçük yıldızı Yaşar Abravaya şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Çocuk yaşta şöhreti yakalayan şimdilerde ise ekranlardan uzak olan Abravaya, oyunculuğu bıraktı. Yaşar Abravaya'nın diziye girişi Kenan Işık'ın sayesinde olmuştu. Yaşar Abravaya, verdiği bir demeçte, ''Dizi yayınlandığında 10 yaşındaydım ve şehir tiyatrosunda çocuk oyuncuydum. Ataşehir Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine ağırlık veren Yaşar Abravaya, Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldu. Gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden 33 yaşındaki Yaşar Abravaya, bakın şimdi ne iş yapıyor…