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Haberler Galeri 'Dadı'nın 'Tolga'sı çok şaşırttı… Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Son halini görenler tanımakta zorlandı!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 07:13

'Dadı'nın 'Tolga'sı çok şaşırttı… Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Son halini görenler tanımakta zorlandı!

2000'li yılların sevilen dizilerinden 'Dadı'nın küçük yıldızı Yaşar Abravaya şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Çocuk yaşta şöhreti yakalayan şimdilerde ise ekranlardan uzak olan Abravaya, oyunculuğu bıraktı. Yaşar Abravaya'nın diziye girişi Kenan Işık'ın sayesinde olmuştu. Yaşar Abravaya, verdiği bir demeçte, ''Dizi yayınlandığında 10 yaşındaydım ve şehir tiyatrosunda çocuk oyuncuydum. Ataşehir Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine ağırlık veren Yaşar Abravaya, Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldu. Gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden 33 yaşındaki Yaşar Abravaya, bakın şimdi ne iş yapıyor…

’Dadı’nın ’Tolga’sı çok şaşırttı… Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Son halini görenler tanımakta zorlandı!

Yaşar Abravaya'nın diziye girişi Kenan Işık'ın sayesinde olmuştu. Yaşar Abravaya, verdiği bir demeçte, ''Dizi yayınlandığında 10 yaşındaydım ve şehir tiyatrosunda çocuk oyuncuydum. Kenan Işık da genel sanat yönetmeniydi. Onun sayesinde Dadı'nın kadrosuna katıldım'' demişti.

’Dadı’nın ’Tolga’sı çok şaşırttı… Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Son halini görenler tanımakta zorlandı!

Ataşehir Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuğu bırakan 33 yaşındaki Yaşar Abravaya, Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümünden mezun olmuş.

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’Dadı’nın ’Tolga’sı çok şaşırttı… Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Son halini görenler tanımakta zorlandı!

Oyunculuk işlerini bırakan Yaşar Abravaya, şimdi sistem sorumlusu olarak çalışıyor.

’Dadı’nın ’Tolga’sı çok şaşırttı… Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Son halini görenler tanımakta zorlandı!

Yaşar Abravaya, Kenan Işık'ı ziyaret ettin mi sorusuna böyle yanıt vermişti: Kenan Işık'ın eşiyle çok muhabbetim yok, o yüzden ziyaretine gitmedim. İyileştiğinde mutlaka orada olacağım…

’Dadı’nın ’Tolga’sı çok şaşırttı… Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Son halini görenler tanımakta zorlandı!

YAZILIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞIYOR

Şimdilerde uluslararası bir yazılım şirketinde sistem mühendisi olarak çalışan ve yaşamını İstanbul Maltepe'de sürdüren Yaşar Abrayava'nın, setlerden uzaklaştığı için bir pişmanlığı yok.

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