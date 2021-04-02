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Haberler Galeri Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'dan yıllar sonra İsmail YK itirafı... Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 21:05

Dağılan grubunun solisti 'dan yıllar sonra itirafı... Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı!

Yıllar sonra ve ile programında ortaya çıkan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti değişimi ile hayranlarını şaşırttı. Bir döneme damgasını vurarak rap müzik ile arabesk müziği birleştiren ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan hakkındaki itirafı ile de gündem oldu. üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın arasının açılmasının ardından grup dağılmıştı. İşte Cankan grubunun solisti ...

Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'dan yıllar sonra İsmail YK itirafı... Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı!

Yıllar sonra ve ile programında ortaya çıkan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti değişimi ile hayranlarını şaşırttı.

Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'dan yıllar sonra İsmail YK itirafı... Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı!

Bir döneme damgasını vurarak rap müzik ile arabesk müziği birleştiren ile aralarının bozulmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen hakkındaki itirafı ile de gündem oldu.

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Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'dan yıllar sonra İsmail YK itirafı... Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı!

grubu üyeleri ve 'ın arasının açılmasının ardından grup dağılmıştı. İşte Cankan grubunun solisti ...

Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'dan yıllar sonra İsmail YK itirafı... Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı!

ve ile programına konuk olan , dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dağılan Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'dan yıllar sonra İsmail YK itirafı... Malik Ayhan'ın değişimi ağızları açık bıraktı!

O dönemki arkadaşı yüzünden 'ye yüklendiğini söyleyen , pişman olduğunu dile getirdi. Malik, İsmail YK'ya zeytin dalı uzattı.

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