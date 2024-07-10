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Haberler Galeri Daha 2 yaşında şöhret olmuştu! Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 15:00

Daha 2 yaşında şöhret olmuştu! Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor!

Yeşilçam'ın sevilen isminin zaman içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Yeşilçam'da Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra kariyerine noktayı koyarak bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncuyu yıllar sonra görenler hayret etti. Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte merak edenler için Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali…

Daha 2 yaşında şöhret olmuştu! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor!

Zeynep Değirmencioğlu, Yeşilçam'da bir döneme damga vuran Ayşecik karakterine hayat veren isim olmuştu. Değirmencioğlu, henüz 2 yaşında ekranlarda yer almaya başlamıştı. Ünlü isim 20 yaşına dek pek çok farklı yapımda rol aldı. Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi.

Daha 2 yaşında şöhret olmuştu! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor!

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.

Ayşecik rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, Külkedisi'ni de oynamıştı | Video

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Daha 2 yaşında şöhret olmuştu! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor!

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi.

Daha 2 yaşında şöhret olmuştu! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor!

Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu.

Daha 2 yaşında şöhret olmuştu! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor!

Zeynep Değirmencioğlu Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda merak edilenleri yanıtlamıştı...

Çok uzun zamandır oyunculuk yapmıyorsunuz. Hiç özlediniz mi setleri, sinemayı?

Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan 20'me kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var.

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