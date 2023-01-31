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Haberler Galeri Daha önce kanseri yenen Filiz Akın'dan kötü haber! Emel Sayın'dan Filiz Akın'a destek: Sen güçlü bir kadınsın...
Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:48

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın'dan kötü haber! Emel Sayın'dan Filiz Akın'a destek: Sen güçlü bir kadınsın...

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın yeniden hastanede! Filiz Akın kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Filiz Akın, "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmından bir ameliyat daha geçireceğim, onun için keyifsizim" diye sosyal medyadan açıklamada bulundu. Emel Sayın'dan yakın dostu Filiz Akın'a destek mesajı geldi: Sen güçlü bir kadınsın, bunu da yenersin...

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın’dan kötü haber! Emel Sayın’dan Filiz Akın’a destek: Sen güçlü bir kadınsın...

Usta oyuncu Filiz Akın'ın ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle geçtiğimiz aylarda boğazından parça alınmış, tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Akın, kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu.

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın’dan kötü haber! Emel Sayın’dan Filiz Akın’a destek: Sen güçlü bir kadınsın...

Ancak ünlü oyuncu, önceki gün yeniden ameliyat olacağını belirten bir mesaj yayınladı.

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Daha önce kanseri yenen Filiz Akın’dan kötü haber! Emel Sayın’dan Filiz Akın’a destek: Sen güçlü bir kadınsın...

"Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar ameliyat edilecek, onun için keyifsizim" diyen Akın'a, pek çok sanatçı dostundan ve seveninden şifa mesajı geldi.

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın’dan kötü haber! Emel Sayın’dan Filiz Akın’a destek: Sen güçlü bir kadınsın...

'BU DA GEÇECEK, DUALARIMIZDASIN'

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın’dan kötü haber! Emel Sayın’dan Filiz Akın’a destek: Sen güçlü bir kadınsın...

Filiz Akın'ın paylaşımına yorum yapanlardan biri de Türk sanat müziğinin önemli seslerinden Emel Sayın'dı.

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