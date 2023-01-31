Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
07:48
Daha önce kanseri yenen Filiz Akın'dan kötü haber! Emel Sayın'dan Filiz Akın'a destek: Sen güçlü bir kadınsın...
Daha önce kanseri yenen Filiz Akın yeniden hastanede! Filiz Akın kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Filiz Akın, "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmından bir ameliyat daha geçireceğim, onun için keyifsizim" diye sosyal medyadan açıklamada bulundu. Emel Sayın'dan yakın dostu Filiz Akın'a destek mesajı geldi: Sen güçlü bir kadınsın, bunu da yenersin...