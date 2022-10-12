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Haberler Galeri Daha önce sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel şimdi de ayı kanıyla…
Giriş Tarihi: 12.10.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 08:36

Daha önce sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel şimdi de ayı kanıyla…

Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Muhabirlerin "Güzelliğinizi neye borçlusunuz?" sorusuna oyuncu, "Güzelliğim genetik ayrıca kendime bakıyorum. Stresten uzak yaşayıp doğru besleniyorum. Kıskançlıktan dedikodudan uzak bir hayat yaşıyorum" yanıtını verdi. Daha önce sünnet derisinden elde edilen bir hücreyi yüzüne enjekte ettiren Görgüzel, "Şimdi ise ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. 6 ay yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş" diye konuştu.

Daha önce sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel şimdi de ayı kanıyla…

Hamdi Alkan'la yollarını ayıran oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Daha önce yüzüne sünnet derisinden elde edilen hücre enjekte ettiren ünlü isim, şimdi de vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yaptığını açıkladı.

Daha önce sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel şimdi de ayı kanıyla…

Güzelliğini annesine ve babasına borçlu olduğunu söyleyen şarkıcı, daha güçlü ve dinç olmak için yaptıracağı tedaviyle duyanları şaşırttı.

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Daha önce sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel şimdi de ayı kanıyla…

Vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yaptığını söyleyen ünlü isim, "Ayılar altı ay yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu hayvanların kanının insanlara faydalı olduğu açıklandı.

Daha önce sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel şimdi de ayı kanıyla…

Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum bunu yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş" dedi.

Daha önce sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel şimdi de ayı kanıyla…

SÜNNET DERİSİNDEN ELDE EDİLEN KÖK HÜCRE ENJEKTE ETTİRMİŞTİ

Selen Görgüzel, daha önce de yüzüne sünnet derisinden elde edilen kök hücre enjekte ettirmiş ve konuyla ilgili; "Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış" demişti.

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