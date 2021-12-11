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Haberler Galeri Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarının sebebini ilk kez açıkladı! Bu detayı kimse bilmiyordu...
Giriş Tarihi: 11.12.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 10:35

Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarının sebebini ilk kez açıkladı! Bu detayı kimse bilmiyordu...

MasterChef'in jüri üyeleri arasında yer alan Danilo Zanna, 2012 yılında İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek'le tanıştı. Aynı yıl nikah masasına oturan çift, 2013 yılında da oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına aldı. Ancak bu evliliğe gölge düştü, ikili boşanma kararı aldı. Son olarak da Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları iddia edildi. Konuyla ilgili iddiaları yalanlayan Demirbilek, boşanma sebeplerini de ilk kez açıkladı.

Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarının sebebini ilk kez açıkladı! Bu detayı kimse bilmiyordu...

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarının sebebini ilk kez açıkladı! Bu detayı kimse bilmiyordu...

"EVLERİ AYIRDILAR"

2012 yılında evlenen çift, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

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Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarının sebebini ilk kez açıkladı! Bu detayı kimse bilmiyordu...

Haberin çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü.

Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarının sebebini ilk kez açıkladı! Bu detayı kimse bilmiyordu...

O İDDİA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları iddia edilmişti.

Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarının sebebini ilk kez açıkladı! Bu detayı kimse bilmiyordu...

Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

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