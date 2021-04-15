HaberlerGaleriDanla Bilic'in sevgilisi ile kucak kucağa pozuna annesinden veto! Danla Bilic önce paylaştı sonra sildi...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 11:22Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 11:37
Danla Bilic'in sevgilisi ile kucak kucağa pozuna annesinden veto! Danla Bilic önce paylaştı sonra sildi...
Ünlü fenomen Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman ile çıktığı tatillere bir yenisini daha ekledi. Tulum'da romantik anlar yaşayan Danla Bilic ile sevgilisi Poyraz Teoman bu anları sosyal medyadan yayınlamaktan da geri kalmadı. Sevgilisi ile hamakta kucak kucağa poz veren Danla Bilic paylaştığı fotoğraf sonrası annesinden veto yiyince "Annem 'nazar değer' dedi, yok şaka 'ayıp' dedi" yorumu ile paylaşımı kaldırdı. İşte Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman ile hamak pozu...