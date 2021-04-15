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Haberler Galeri Danla Bilic'in sevgilisi ile kucak kucağa pozuna annesinden veto! Danla Bilic önce paylaştı sonra sildi...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 11:37

'in sevgilisi ile kucak kucağa pozuna annesinden veto! Danla Bilic önce paylaştı sonra sildi...

Ünlü fenomen sevgilisi ile çıktığı tatillere bir yenisini daha ekledi. 'da romantik anlar yaşayan Danla Bilic ile sevgilisi Poyraz Teoman bu anları sosyal medyadan yayınlamaktan da geri kalmadı. Sevgilisi ile hamakta kucak kucağa poz veren Danla Bilic paylaştığı fotoğraf sonrası annesinden veto yiyince "Annem 'nazar değer' dedi, yok şaka 'ayıp' dedi" yorumu ile paylaşımı kaldırdı. İşte Poyraz Teoman ile ...

Danla Bilic'in sevgilisi ile kucak kucağa pozuna annesinden veto! Danla Bilic önce paylaştı sonra sildi...

Ünlü fenomen sevgilisi ile çıktığı tatillere bir yenisini daha ekledi.

Danla Bilic'in sevgilisi ile kucak kucağa pozuna annesinden veto! Danla Bilic önce paylaştı sonra sildi...

'da romantik anlar yaşayan ile sevgilisi bu anları sosyal medyadan yayınlamaktan da geri kalmadı.

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Danla Bilic'in sevgilisi ile kucak kucağa pozuna annesinden veto! Danla Bilic önce paylaştı sonra sildi...

Sevgilisi ile hamakta kucak kucağa poz veren paylaştığı fotoğraf sonrası annesinden veto yiyince "Annem 'nazar değer' dedi, yok şaka 'ayıp' dedi" yorumu ile paylaşımı kaldırdı.

Danla Bilic'in sevgilisi ile kucak kucağa pozuna annesinden veto! Danla Bilic önce paylaştı sonra sildi...

İşte 'in sevgilisi ile ...

Danla Bilic'in sevgilisi ile kucak kucağa pozuna annesinden veto! Danla Bilic önce paylaştı sonra sildi...

Instagram'da 5,7 milyon takipçisi bulunan Danla, yaklaşık dört aydır birlikte olduğu ekonomist 'la hamakta kucak kucağa verdikleri pozu paylaştı.

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