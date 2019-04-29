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kendisiyle dalga geçti

Eski futbolcu , sosyal medyadan yaptığı esprili paylaşımla gündemde.

Giriş Tarihi: 29.04.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 09:19
David Beckham kendisiyle dalga geçti

43 yaşındaki Beckham, bilgisayar programıyla kendini hem dişsiz hem de saçsız birine dönüştürerek 2020'deki muhtemel görüntüsünü oluşturdu.

David Beckham kendisiyle dalga geçti

Beckham, fotoğrafını "2020'de alacağım görünüm. Ne kadar şanslısın Victoria" notuyla paylaştı.

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David Beckham kendisiyle dalga geçti

Eski Manchester United'lı futbolcunun "Gelecek parlak" diye paylaştığı, bilgisayar programıyla yaratılmış dişsiz ve saçsız hali takipçilerini çok eğlendirdi.

David Beckham kendisiyle dalga geçti

Victoria Beckham'la evli olan dört çocuk babası 'ın kendiyle dalga geçebiliyor olması, hayranlarının takdirini kazandı.

David Beckham kendisiyle dalga geçti
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David Beckham kendisiyle dalga geçti
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