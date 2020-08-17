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Haberler Galeri David Beckham'ın markajından Türk oyuncu var! Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla David Beckham'ın da dikkatini çekti...

'ın markajından Türk oyuncu var! Güzel oyuncu paylaşımlarıyla David Beckham'ın da dikkatini çekti...

Oyuncu 'nin adı gündemine bomba gibi düştü. 'da 363 bin takipçisi olmasına rağmen İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Öyle ki güzel 'nin paylaşımlarını dünyaca ünlü futbolcu da izledi. David Beckham'ın markajında olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu İlkin Tüfekçi bir anda en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. İşte güzelliğiyle David Beckham'ın da dikkatini çekmeyi başaran İlkin Tüfekçi'nin iddialı paylaşımları...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 10:01
David Beckham'ın markajından Türk oyuncu var! Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla David Beckham'ın da dikkatini çekti...

Oyuncu 'nin adı gündemine bomba gibi düştü. 'da 363 bin takipçisi olmasına rağmen İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başardı.

David Beckham'ın markajından Türk oyuncu var! Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla David Beckham'ın da dikkatini çekti...

Öyle ki güzel oyuncu 'nin paylaşımlarını dünyaca ünlü futbolcu da izledi.

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David Beckham'ın markajından Türk oyuncu var! Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla David Beckham'ın da dikkatini çekti...

'ın markajında olduğunu hesabından paylaşan oyuncu bir anda en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu.

David Beckham'ın markajından Türk oyuncu var! Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla David Beckham'ın da dikkatini çekti...

Oyuncu, hikayesinde paylaştığı tüm video ve fotoğraflara Beckham'ın baktığını görünce şok yaşadı. Tüfekçi, Beckham'ın gözüktüğü karenin görüntüsünü alıp 'Bir dakika doğru mu gördük?' notuyla paylaştı.

David Beckham'ın markajından Türk oyuncu var! Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla David Beckham'ın da dikkatini çekti...

Hayranları genç oyuncuya 'Sahte hesap olabilir mi?' diye sorunca, Tüfekçi, öyle olmadığını kanıtladı.

David Beckham'ın markajından Türk oyuncu var! Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla David Beckham'ın da dikkatini çekti...

Başka bir telefondan hesabının görüntüsünü kaydeden Tüfekçi, bu kişinin olduğunu gösteren bir video paylaşıp "Bunu yapmamı siz istediniz, teşekkürler" dedi.

David Beckham'ın markajından Türk oyuncu var! Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla David Beckham'ın da dikkatini çekti...

'Kara Para Aşk' adlı dizide oynadığı 'Pelin' karakteriyle tanınan oyuncu 'nin paylaşımları olay oldu.

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