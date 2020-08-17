David Beckham'ın markajından Türk oyuncu var! Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla David Beckham'ın da dikkatini çekti...

Oyuncu İlkin Tüfekçi'nin adı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Instagram'da 363 bin takipçisi olmasına rağmen İlkin Tüfekçi paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Öyle ki güzel oyuncu İlkin Tüfekçi'nin paylaşımlarını dünyaca ünlü futbolcu David Beckham da izledi. David Beckham'ın markajında olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu İlkin Tüfekçi bir anda en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. İşte güzelliğiyle David Beckham'ın da dikkatini çekmeyi başaran İlkin Tüfekçi'nin iddialı paylaşımları...
Giriş Tarihi: 17.08.2020
09:56
Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
10:01
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