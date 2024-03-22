Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
06:29
Dayakçı oyuncuya hapis şoku! Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin eşine darp uyguladığı iddiaları sonrası açılan davada mahkeme kararını verdi. Genç kadının şikâyetinden vazgeçmesine rağmen açılan kamu davasında, Orçun İynemli'nin eşine şiddet uygulayarak darp ettiğini belirten mahkeme, oyuncu Orçun İynemli'yi hapse mahkûm etti. İşte merak edilen tüm detaylar…