Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dayakçı oyuncuya hapis şoku! Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 06:29

Dayakçı oyuncuya hapis şoku! Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin eşine darp uyguladığı iddiaları sonrası açılan davada mahkeme kararını verdi. Genç kadının şikâyetinden vazgeçmesine rağmen açılan kamu davasında, Orçun İynemli'nin eşine şiddet uygulayarak darp ettiğini belirten mahkeme, oyuncu Orçun İynemli'yi hapse mahkûm etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

ATAKAN IRMAK
Dayakçı oyuncuya hapis şoku! Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli hakkında eşi Eda İynemli'yi darp ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Dayakçı oyuncuya hapis şoku! Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

Olay 22 Ekim günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyümeye başlayınca iddiaya göre oyuncu Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dayakçı oyuncuya hapis şoku! Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

UYUŞTURUCU SATMIYOR, KULLANIYOR

İhbar sonrası emniyet ekiplerinin evde yaptığı aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Eda İynemli olay sonrası verdiği ifadesinde polisleri ikametine aldığında eşiyle arasında yaşanan darp konusundan dolayı sinirli olduğu için uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde ihbarda bulunduğunu ancak gerçeğin bu şekilde olmadığını söyledi.

Dayakçı oyuncuya hapis şoku! Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

İfadesinin devamında eşinin son kez uyuşturucu madde içmek için söz konusu maddeleri aldığını daha sonra psikiyatrik tedavi göreceklerini belirtti.

Dayakçı oyuncuya hapis şoku! Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

5 AY 18 GÜN HAPİPS ÇIKTI

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Eda İynemli'nin darp edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayarak Orçun İynemli'nin tartışma sırasında Eda İynemli'ye tokat attığı, atılan tokatın kulağına denk gelerek basit şekilde yaraladığını ifade etti.

SON DAKİKA