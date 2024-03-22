Dayakçı oyuncuya hapis şoku! Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli’nin darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme!

UYUŞTURUCU SATMIYOR, KULLANIYOR

İhbar sonrası emniyet ekiplerinin evde yaptığı aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Eda İynemli olay sonrası verdiği ifadesinde polisleri ikametine aldığında eşiyle arasında yaşanan darp konusundan dolayı sinirli olduğu için uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde ihbarda bulunduğunu ancak gerçeğin bu şekilde olmadığını söyledi.