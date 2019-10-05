Defilelerin favori DJ’i Serhat Erdem

10 yılı aşkın süredir kulüplerde DJ'lik yapan Serhat Erdem aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi. Moda dünyasıyla ilişkisi 2013 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nın müziklerini yapması için aldığı teklifle başlamış. Yarışmayla birlikte moda DJ'liğinin kendisine daha uygun olduğunu fark etmiş ve dünyada kendini kanıtlamış markaların defilelerinde müzik direktörlüğü yapmak için çalışmalarına başlamış. 26 yaşındaki Erdem geçen hafta Paris Moda Haftası'ndaydı. Glaudi, Zara Umrigar, Anastasia Kiefer, Bruno Caruso, C.R. LEE, Dovita Bridal, Irene Angelopoulos, Black by MZ, Miriam Budet ve Mirit Rodrig defilelerinde setin başına geçti. Çaldığı setlerle ünlü markaların dikkatini çekti, yeni teklifler aldı. Türkiye'ye döner dönmez de sorularımızı yanıtladı.