Defilelerin favori DJ’i Serhat Erdem

- Modayla kişisel olarak ilişkiniz nasıl? Yakından takip ediyor musunuz?

- Moda DJ'liğine başladığımdan beri modaya daha geniş bir perspektiften bakmaya başladım açıkçası. Yaratıcı, aynı zamanda rahat bir tarz olduğu için genellikle sokak modasını takip ediyorum. Tasarımcı arkadaşlarımla sezonun renk tonlarını ve tasarımlarını konuşuyorum. Bu hayat kalitemi artırmanın yanında işimle alakalı olarak da sezona uygun müzikler oluşturabilmemi sağlıyor.



Erdem'in şu sıralar setlerinde çalmayı sevdiği beş şarkı

* Maelstrom - The Line

* Magic Sword - Sword of Truth (Street Fever Remix)

* Rezz - Edge

* Phil Kieran - No Life (Original Mix)

* Street Fever - Dispose