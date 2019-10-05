Defilelerin favori DJ’i Serhat Erdem

- Bir defilede DJ'den istenen nedir? Setinizi oluşturmadan önce koleksiyonu görme şansınız oluyor mu?

- Koleksiyonu görmeden müzik yapma imkanım çok düşük. Bildiğiniz gibi defile tarihinden yaklaşık iki-üç hafta öncesine kadar koleksiyonlar neredeyse hazır hale geliyor. Koleksiyonu görmek ve tasarımcının yaptığı tasarımların hikayesini dinlemek için bir araya geliyoruz. Bir defilenin müziğini oluşturabilmem için en önemli üç unsur var: Koleksiyon, defilenin hikayesi ve defilenin gerçekleşeceği alan. Bunların üçüne de tam hakim olmak müziği oluşturmadaki yaratıcılığı çok geliştiriyor.



HAFTA ÇOK HAREKETLİYDİ



- Paris Moda Haftası'nda birçok defilede DJ kabinindeydiniz. Uluslararası alanda fark edilmenin yolu nedir?

- Her şeyden önce sevdiğim işi yaptım çünkü yaptığınız işi sevdiğiniz takdirde konuya odaklanabiliyor ve saatlerce çalışabiliyorsunuz. Tıpkı Edison'un "Bari bir gün tatil yap" dedikleri zaman tekrar laboratuvarına gidip çalışması gibi. Bu şekilde ilerledikçe hayatımızda olması gereken kişilerle tanışıyor ve birlikte projelere başlıyoruz. Bence uluslararası alanda başarılı olmanın yolu; işini sevmek, çok çalışmak, sosyal olmak, modayı ve müzikleri takip etmek diye düşünüyorum.