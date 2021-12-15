Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile tedirgin etti! "Frikik vermeye çok müsait"

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile dinlemeye gelenleri tedirgin etti. Defne Samyeli derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile frikik tedirginliği yarattı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin cesaretini konuşturduğu sahne tarzı...