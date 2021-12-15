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Haberler Galeri Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile tedirgin etti! "Frikik vermeye çok müsait"
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:03

Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile tedirgin etti! "Frikik vermeye çok müsait"

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile dinlemeye gelenleri tedirgin etti. Defne Samyeli derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile frikik tedirginliği yarattı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin cesaretini konuşturduğu sahne tarzı...

Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile tedirgin etti! Frikik vermeye çok müsait

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı.

Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile tedirgin etti! Frikik vermeye çok müsait

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı.

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Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile tedirgin etti! Frikik vermeye çok müsait

Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile tedirgin etti! Frikik vermeye çok müsait

İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin cesaretini konuşturduğu sahne tarzı...

Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile tedirgin etti! Frikik vermeye çok müsait

Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile dinlemeye gelenleri tedirgin etti.

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