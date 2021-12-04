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Haberler Galeri Defne Samyeli paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Kim der 49 yaşında"
Giriş Tarihi: 04.12.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 09:26

Defne Samyeli paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Kim der 49 yaşında"

49 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kusursuz fiziği ve güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Samyeli, cesur sahne kıyafetleri ile sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmayı başaran şarkıcı, son pozlarıyla bir kez daha tüm gözleri üzerine topladı. Defne Samyeli'nin güzelliği takipçilerini mest etmeyi başardı.

Defne Samyeli paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kim der 49 yaşında

Güzelliği ve pozlarıyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Defne Samyeli paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kim der 49 yaşında

DEFNE SAMYELİ YILLARA MEYDAN OKUYOR

Kendisi kadar kızları Derin ve Deren Talu'nun pozlarıyla da gündeme gelen Samyeli adeta yıllara meydan okuyor.

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Defne Samyeli paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kim der 49 yaşında

İddialı giyim tarzı ile gündeme gelen Samyeli Instagram hesabından cesur pozlar paylaştı.

Defne Samyeli paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kim der 49 yaşında

"Kim der 49 yaşında" yorumları yapılan Samyeli'ye beğeni ve yorum yağdı.

Defne Samyeli paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kim der 49 yaşında

İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyada dikkat çeken pozları..

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