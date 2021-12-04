Giriş Tarihi: 04.12.2021 09:24Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 09:26
Defne Samyeli paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Kim der 49 yaşında"
49 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kusursuz fiziği ve güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Samyeli, cesur sahne kıyafetleri ile sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmayı başaran şarkıcı, son pozlarıyla bir kez daha tüm gözleri üzerine topladı. Defne Samyeli'nin güzelliği takipçilerini mest etmeyi başardı.