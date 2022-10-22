Giriş Tarihi: 22.10.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 14:01

Defne Samyeli takipçilerini 30 yıl öncesine götürdü! Güzelliğiyle baş döndürdü! Yıllar ona vız geldi!

50 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile sosyal medyayı sallıyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Defne Samyeli, yayınladığı son kare ile takipçilerini geçmişe götürdü. 30 yıl önce sunuculuğunu yaptığı programın makyaj odasından bir fotoğraf paylaşan ünlü isim, kariyer yolculuğunu duygusal bir dille anlattı. İşte Samyeli'nin o paylaşımı...