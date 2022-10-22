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Haberler Galeri Defne Samyeli takipçilerini 30 yıl öncesine götürdü! Güzelliğiyle baş döndürdü! Yıllar ona vız geldi!
Giriş Tarihi: 22.10.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 14:01

Defne Samyeli takipçilerini 30 yıl öncesine götürdü! Güzelliğiyle baş döndürdü! Yıllar ona vız geldi!

50 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile sosyal medyayı sallıyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Defne Samyeli, yayınladığı son kare ile takipçilerini geçmişe götürdü. 30 yıl önce sunuculuğunu yaptığı programın makyaj odasından bir fotoğraf paylaşan ünlü isim, kariyer yolculuğunu duygusal bir dille anlattı. İşte Samyeli'nin o paylaşımı...

Defne Samyeli takipçilerini 30 yıl öncesine götürdü! Güzelliğiyle baş döndürdü! Yıllar ona vız geldi!

Takipçilerini geçmişe götüren Defne Samyeli, 30 yıl önce yaptığı programın makyaj odasında çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Kariyer yolculuğunu anlatan Samyeli, fotoğrafta arkada görünen annesi Sendegül Samyeli'ye de teşekkür etmeyi unutmadı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:

Defne Samyeli takipçilerini 30 yıl öncesine götürdü! Güzelliğiyle baş döndürdü! Yıllar ona vız geldi!

Yıl 1992. Star TV'de -o zamanki adıyla interStar-'İyi Günler Türkiye' programını sunduğum günlerden birinde kanalın makyaj odasında çekilmiş bir fotoğraf bu. Yeni karşıma çıktı.

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Defne Samyeli takipçilerini 30 yıl öncesine götürdü! Güzelliğiyle baş döndürdü! Yıllar ona vız geldi!

Her sabah 3 saatlik canlı yayın. İçinde haberden, sağlığa, Ümit Usta'nın mutfağından politikaya kadar her içeriğin olduğu bu programda her hafta düzenli gelen konuklarım arasında Attila İlhan gibi çok değerli isimler vardı.

Defne Samyeli takipçilerini 30 yıl öncesine götürdü! Güzelliğiyle baş döndürdü! Yıllar ona vız geldi!

90'lar Türk özel televizyon sektörünün altın yıllarıydı. O dönemin içine genç bir televizyoncu olarak resmen doğmak, orada büyümek bugünkü 'ben'in oluşumunda bana kendimi çok sağlam ve merkezimde hissettiren bir temel sağladı.

Defne Samyeli takipçilerini 30 yıl öncesine götürdü! Güzelliğiyle baş döndürdü! Yıllar ona vız geldi!

"Bu fotoğrafta benim için en değişmez unsur, gözümdeki bakış. Hayata dair hiç bitmeyen neşem ve iyimserliğim. Sevdiğim işi yaparken başka her şeyin sadece 'ayrıntı' olması.

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