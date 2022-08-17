Giriş Tarihi: 17.08.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 12:00

Defne Samyeli yeşil bikinisi ile büyülerken karın kaslarını konuşturdu! 50'lik Defne Samyeli fiziğiyle tam not aldı!

50 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile sosyal medyayı sallıyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Son olarak tatil pozlarını ardı ardına paylaşan Defne Samyeli'nin bikinili son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Yeşil bikinisi ile boy gösteren Defne Samyeli'nin karın kasları ile övgüleri topladı. İşte Defne Samyeli'nin yeşil bikinili pozları...