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Haberler Galeri Defne Samyeli yine cesaretini konuşturdu! Defne Samyeli'nin transparan sahne kıyafeti sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 14:27

Defne Samyeli yine cesaretini konuşturdu! Defne Samyeli'nin transparan sahne kıyafeti sosyal medyayı yaktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli son olarak yakalandığı koronavirüs ile hayranlarını korkutmuştu. Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Beyaz transparan sahne kıyafeti ile poz veren Defne Samyeli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Defne Samyeli transparan beyaz kıyafeti ile övgüleri topladı. 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin cesaretini konuşturduğu kareler...

Defne Samyeli yine cesaretini konuşturdu! Defne Samyeli’nin transparan sahne kıyafeti sosyal medyayı yaktı geçti!

Eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, konserlerine tam gaz devam ediyor. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü isim, önceki gece beyaz üstü transparan bir tulumla hayranlarının karşısına çıktı.

Defne Samyeli yine cesaretini konuşturdu! Defne Samyeli’nin transparan sahne kıyafeti sosyal medyayı yaktı geçti!

Eski spiker, oyuncu ve şimdilerde şarkıcı olan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlülerden. 49 yaşındaki ünlü isim, Instagram'da 874 bin takipçiye sahip. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan ünlü isim sık sık paylaşımlar yapıyor.

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Defne Samyeli yine cesaretini konuşturdu! Defne Samyeli’nin transparan sahne kıyafeti sosyal medyayı yaktı geçti!

Defne Samyeli son paylaşımında önceki gece verdiği konserden fotoğrafları hayranlarıyla paylaştı.

Defne Samyeli yine cesaretini konuşturdu! Defne Samyeli’nin transparan sahne kıyafeti sosyal medyayı yaktı geçti!

Koronavirüse yakalanan ve kısa sürede atlatarak sahnelere koşan Defne Samyeli, üst kısmı transparan beyaz tulumuyla hayranlarından tam not aldı.

Defne Samyeli yine cesaretini konuşturdu! Defne Samyeli’nin transparan sahne kıyafeti sosyal medyayı yaktı geçti!

Defne Samyeli'nin paylaşımına on binlerce beğeni yağdı.

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