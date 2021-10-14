Defne Samyeli yine cesaretini konuşturdu! Defne Samyeli’nin transparan sahne kıyafeti sosyal medyayı yaktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli son olarak yakalandığı koronavirüs ile hayranlarını korkutmuştu. Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Beyaz transparan sahne kıyafeti ile poz veren Defne Samyeli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Defne Samyeli transparan beyaz kıyafeti ile övgüleri topladı. 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin cesaretini konuşturduğu kareler...