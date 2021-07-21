Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisiyle şov yaptı!

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç kızın derin yırtmaçlı süper mini etekli pozu hayranlarından tam puan aldı. Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Talu, derin yırtmaçlı süper mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı. İŞTE DEREN TALU'NUN ÇOK KONUŞULAN O PAYLAŞIMI