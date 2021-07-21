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Haberler Galeri Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisiyle şov yaptı!
Giriş Tarihi: 21.07.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 16:54

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisiyle şov yaptı!

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç kızın derin yırtmaçlı süper mini etekli pozu hayranlarından tam puan aldı.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisiyle şov yaptı!

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisiyle şov yaptı!

Genç kızın derin yırtmaçlı süper mini etekli pozu hayranlarından tam puan aldı.

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Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisiyle şov yaptı!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisiyle şov yaptı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Talu, derin yırtmaçlı süper mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisiyle şov yaptı!

İŞTE DEREN TALU'NUN ÇOK KONUŞULAN O PAYLAŞIMI

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