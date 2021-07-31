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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun pembe bikinili pozuna rekor beğeni! 24 yaşındaki Deren Talu'nun düzgün fiziği büyüledi...
Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:18

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun pembe bikinili pozuna rekor beğeni! 24 yaşındaki Deren Talu'nun düzgün fiziği büyüledi...

"Akıncı" dizisinde canlandırdığı 'Didem' karakteri ile son dönemde yıldızı parlayan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Deren Talu, uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Talu, paylaşımları ile de mest ediyor. Şimdilerde sezonun yorgunluğunu tatilde atan güzel oyuncu, bikinili pozlarını hayranlarıyla paylaştı. Pembe bikinisi ve düzgün fiziğiyle tüm gözleri üzerine toplayan Deren Talu, bir saat içerisinde beğeni rekoru kırdı!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun pembe bikinili pozuna rekor beğeni! 24 yaşındaki Deren Talu'nun düzgün fiziği büyüledi...

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık bir senedir aşk yaşadığı sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun pembe bikinili pozuna rekor beğeni! 24 yaşındaki Deren Talu'nun düzgün fiziği büyüledi...

Sık sık takipçilerine tatilden pozlarını paylaşan Talu, bir yenisini daha ekledi.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun pembe bikinili pozuna rekor beğeni! 24 yaşındaki Deren Talu'nun düzgün fiziği büyüledi...

Talu, pembe bikinisiyle boy gösterdi. Deren Talu'nun paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun pembe bikinili pozuna rekor beğeni! 24 yaşındaki Deren Talu'nun düzgün fiziği büyüledi...

ANNE-KIZIN POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Şimdilerde şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli ve kızı Deren Talu, Instagram'da yaptıkları tatil paylaşımlarla adeta birbirlerine meydan okuyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun pembe bikinili pozuna rekor beğeni! 24 yaşındaki Deren Talu'nun düzgün fiziği büyüledi...

Defne Samyeli, tatil sezonunu Antalya'da açtı. Kızları Deren ve Derin Talu ile denize girip güneşlenen ünlü sunucu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yine çok konuşuldu.

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