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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan cesur paylaşım! Derin Talu'nun bikinili ayna pozu sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 09:40

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan cesur paylaşım! Derin Talu'nun bikinili ayna pozu sosyal medyayı salladı!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan Defne Samyeli'nin küçük kız Derin Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Derin Talu, son olarak ayna karşısına geçti ve bikinisiyle poz verdi. Antalya'da tatiline devam eden Talu, yaptığı paylaşım ile kısa sürede binlerce beğeni topladı. İşte Derin Talu'nun sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan cesur paylaşım! Derin Talu’nun bikinili ayna pozu sosyal medyayı salladı!

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun geçtiğimiz ay 18'inci yaşına giren kızları Derin Talu, Instagram'da paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık gündem oluyor.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan cesur paylaşım! Derin Talu’nun bikinili ayna pozu sosyal medyayı salladı!

263 bin takipçili hesabını aktif olarak kullanan Derin Talu, her hereketiyle olay yaratıyor.

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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan cesur paylaşım! Derin Talu’nun bikinili ayna pozu sosyal medyayı salladı!

Güzelliğiyle dikkat çeken Derin Talu, son olarak tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan cesur paylaşım! Derin Talu’nun bikinili ayna pozu sosyal medyayı salladı!

AYNA KARŞISINDA POZ VERDİ

Antalya'ya tatiline devam eden Talu'nun ayna karşısında bikiniyle çektiği bu pozu olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan Talu'ya, kalp ve ateş emojileri yağdı.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan cesur paylaşım! Derin Talu’nun bikinili ayna pozu sosyal medyayı salladı!

"GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ"

Birçok takipçisi Talu'ya, "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar yaptı.

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