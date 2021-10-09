Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan cesur paylaşım! Derin Talu’nun bikinili ayna pozu sosyal medyayı salladı!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan Defne Samyeli'nin küçük kız Derin Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Derin Talu, son olarak ayna karşısına geçti ve bikinisiyle poz verdi. Antalya'da tatiline devam eden Talu, yaptığı paylaşım ile kısa sürede binlerce beğeni topladı. İşte Derin Talu'nun sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...