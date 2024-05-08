Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
07:33
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun dayakçı sevgilisi yargılanacak! “Beni aldatırsan seni öldürürüm" Derin Talu'yu darp eden ünlü işadamına 5 yıl hapis istemi...
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 20 yaşındaki kızı Derin Talu 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından geçtiğimiz yıl darp edildi. İş adamının ikametinde meydana gelen şiddet olayının ardından hastaneye giden Derin Talu aldığı darp raporuyla karakola giderek şikâyetçi oldu. Ölüm tehdidi aldığını ve darp edildiği sırada hakaretlere maruz kaldığını belirten Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun şikâyeti sonrası Emircan Şahin hakkında, 'Basit Yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.