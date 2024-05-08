Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun dayakçı sevgilisi yargılanacak! “Beni aldatırsan seni öldürürüm" Derin Talu'yu darp eden ünlü işadamına 5 yıl hapis istemi...

Derin Talu ve iş adamı Emircan Şahin 4 aydır birliktelik yaşıyordu. Çift arasında ara sıra kıskançlığa bağlı tartışmalar yaşanıyordu. Olay günü ise Şahin'in evine giden Derin Talu'ya gelen bir mesaj üzerine çift arasında tartışma yaşanmaya çıktı.