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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun dayakçı sevgilisi yargılanacak! “Beni aldatırsan seni öldürürüm" Derin Talu'yu darp eden ünlü işadamına 5 yıl hapis istemi...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 07:33

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun dayakçı sevgilisi yargılanacak! “Beni aldatırsan seni öldürürüm" Derin Talu'yu darp eden ünlü işadamına 5 yıl hapis istemi...

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 20 yaşındaki kızı Derin Talu 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından geçtiğimiz yıl darp edildi. İş adamının ikametinde meydana gelen şiddet olayının ardından hastaneye giden Derin Talu aldığı darp raporuyla karakola giderek şikâyetçi oldu. Ölüm tehdidi aldığını ve darp edildiği sırada hakaretlere maruz kaldığını belirten Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun şikâyeti sonrası Emircan Şahin hakkında, 'Basit Yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun dayakçı sevgilisi yargılanacak! “Beni aldatırsan seni öldürürüm Derin Talu’yu darp eden ünlü işadamına 5 yıl hapis istemi...

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 4 aylık birliktelik yaşadığı iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edildi. Olay 15 Mayıs 2023 tarihinde meydana geldi.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun dayakçı sevgilisi yargılanacak! “Beni aldatırsan seni öldürürüm Derin Talu’yu darp eden ünlü işadamına 5 yıl hapis istemi...

Derin Talu ve iş adamı Emircan Şahin 4 aydır birliktelik yaşıyordu. Çift arasında ara sıra kıskançlığa bağlı tartışmalar yaşanıyordu. Olay günü ise Şahin'in evine giden Derin Talu'ya gelen bir mesaj üzerine çift arasında tartışma yaşanmaya çıktı.

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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun dayakçı sevgilisi yargılanacak! “Beni aldatırsan seni öldürürüm Derin Talu’yu darp eden ünlü işadamına 5 yıl hapis istemi...

"BENİ ALDATIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Emircan Şahin Derin Talu'ya, "Beni aldatırsan seni öldürürüm. Yazık sana or..pu, kaşar, y..ak meraklısı" şeklinde hakaretlerde bulundu.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun dayakçı sevgilisi yargılanacak! “Beni aldatırsan seni öldürürüm Derin Talu’yu darp eden ünlü işadamına 5 yıl hapis istemi...

Yine iddiaya göre ikameti terk etmek isteyen Derin Talu'ya müdahalede bulunan Emircan Şahin kız arkadaşını kollarından tutarak darp etmeye başladı.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun dayakçı sevgilisi yargılanacak! “Beni aldatırsan seni öldürürüm Derin Talu’yu darp eden ünlü işadamına 5 yıl hapis istemi...

SEVGİLİSİNİN ŞİDDETİ SONRASI DARP RAPORU ALDI
Aldığı darbeler sonrası neye uğradığını şaşıran genç kadın sabaha kadar iş adamının evinden çıkamadı. Sabah evden çıkar çıkmaz hastaneye giden Derin Talu darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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