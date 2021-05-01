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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu... Gömleğini açarak poz veren Derin Talu'ya tepki yağdı!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 17:18

'nin küçük kızı 'nun son paylaşımı olay oldu... Gömleğini açarak poz veren 'ya tepki yağdı!

son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor, Samyeli'nin kızları ve da dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızlarından 17 yaşındaki , cesur pozlarıyla son dönemde sık sık gündem oluyor. Derin Talu'nun kendisini büyük göstermek için çabaladığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının eleştirileri, bu kez genç ismin videosu için geldi. Talu'nun gömleğini açtığı paylaşımı ise bazı takipçileri tarafından eleştiriyle karşılandı.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu... Gömleğini açarak poz veren Derin Talu'ya tepki yağdı!

son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor, Samyeli'nin kızları ve da dikkatleri üzerine çekiyor.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu... Gömleğini açarak poz veren Derin Talu'ya tepki yağdı!

'nin kızlarından 17 yaşındaki , cesur pozlarıyla son dönemde sık sık gündem oluyor.

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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu... Gömleğini açarak poz veren Derin Talu'ya tepki yağdı!

Ünlü sunucu , 17 yaşını dolduran kızı , annesi ve ablası kadar adından söz ettiriyor.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu... Gömleğini açarak poz veren Derin Talu'ya tepki yağdı!

Görünüşünden dolayı kimsenin 17 yaşında olduğuna inanmadığı Talu, sosyal medyada ise pek cesur.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu... Gömleğini açarak poz veren Derin Talu'ya tepki yağdı!

17 yaşındaki , dün süper mini paylaşımından sonra, bugün de beyaz gömleğinin önünü açarak iş çamaşırlı şekilde köpeğini severken çektiği videosunu paylaştı.

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