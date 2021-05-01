Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun son paylaşımı olay oldu... Gömleğini açarak poz veren Derin Talu'ya tepki yağdı!

Defne Samyeli son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor, Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızlarından 17 yaşındaki Derin Talu, cesur pozlarıyla son dönemde sık sık gündem oluyor. Derin Talu'nun kendisini büyük göstermek için çabaladığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının eleştirileri, bu kez genç ismin videosu için geldi. Talu'nun gömleğini açtığı paylaşımı ise bazı takipçileri tarafından eleştiriyle karşılandı.