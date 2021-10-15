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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin yeni villasının kirası dudak uçuklattı! Ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli gözünü kararttı!
Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 09:46

Defne Samyeli'nin yeni villasının kirası dudak uçuklattı! Ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli gözünü kararttı!

49 yaşındaki eski spiker, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Fit halleri ve gençlere taş çıkaran kusursuz fiziği ile sık sık haberlere konu olan Samyeli, koronavirüs hastalığını atlatarak geçen günlerde sahnelere geri dönmüştü. Ev sahibiyle mahkemelik olan ünlü isim, işinin başına geçer geçmez villasından taşındı. Etiler'de yeni bir ev tutan Defne Samyeli'nin, bir yıllık kirasını peşin ödediği ortaya çıktı. Yeni evinin aylık kira bedeli ise dudakları uçuklattı! İşte Defne Samyeli'nin duyanları şaşırtan kira bedeli...

Defne Samyeli’nin yeni villasının kirası dudak uçuklattı! Eski ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli gözünü kararttı!

Defne Samyeli geçen yıl Kemerburgaz'daki evinin kirasını ödemediği gerekçesiyle ev sahibi ile karşı karşıya gelmişti.

Defne Samyeli’nin yeni villasının kirası dudak uçuklattı! Eski ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli gözünü kararttı!

Ev sahibinin icra da gönderdiği Samyeli yasal süreç tamamlanana kadar evi tahliye etmeyeceğini belirtmişti.

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Defne Samyeli’nin yeni villasının kirası dudak uçuklattı! Eski ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli gözünü kararttı!

Defne Samyeli sonunda evinden taşındı ve Etiler'de yeni bir ev kiraladı.

Defne Samyeli’nin yeni villasının kirası dudak uçuklattı! Eski ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli gözünü kararttı!

DUDAK UÇUKLATTI!

Tv100'ün haberine göre; ünlü şarkıcının yeni villasının aylık kirası 45.000 TL…

Defne Samyeli’nin yeni villasının kirası dudak uçuklattı! Eski ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli gözünü kararttı!

Defne Samyeli bu kez taşınmadan önce 1 yıllık kirayı peşin ödedi.

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