Defne Samyeli’nin yeni villasının kirası dudak uçuklattı! Ev sahibiyle mahkemelik olan Defne Samyeli kesenin ağzını açtı

49 yaşındaki eski spiker, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Fit halleri ve gençlere taş çıkaran kusursuz fiziği ile sık sık haberlere konu olan Samyeli, koronavirüs hastalığını atlatarak geçen günlerde sahnelere geri dönmüştü. Ev sahibiyle mahkemelik olan ünlü isim, işinin başına geçer geçmez villasından taşındı. Etiler'de yeni bir ev tutan Defne Samyeli'nin, bir yıllık kirasını peşin ödediği ortaya çıktı. Yeni evinin aylık kira bedeli ise dudakları uçuklattı! İşte Defne Samyeli'nin duyanları şaşırtan kira bedeli...