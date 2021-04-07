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Haberler Galeri Değişimiyle büyüleyen Buse Terim'den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 25 kilo veren Buse Terim bambaşka biri olmuştu...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 10:52

Değişimiyle büyüleyen 'den flaş açıklaması! 25 kilo veren bambaşka biri olmuştu...

'in kızı , son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 25 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen , 6 Haziran 2014'te ile nikah masasına oturmuştu. Instagram'da 2 milyon takipçiye sahip olan Terim, yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Evliliğinden kızı Nil'i Ekim 2016'da, diğer kızı Naz'ı da Nisan 2018'de dünyaya getiren ünlü isim, son olarak yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Buse Terim, hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Değişimiyle büyüleyen Buse Terim'den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 25 kilo veren Buse Terim bambaşka biri olmuştu...

25 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen , 6 Haziran 2014'te ile nikah masasına oturmuştu.

Değişimiyle büyüleyen Buse Terim'den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 25 kilo veren Buse Terim bambaşka biri olmuştu...

'in kızı , son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

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Değişimiyle büyüleyen Buse Terim'den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 25 kilo veren Buse Terim bambaşka biri olmuştu...

Yedi ayda 25 kilo verip 57 kiloya düşen , 2 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor.

Değişimiyle büyüleyen Buse Terim'den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 25 kilo veren Buse Terim bambaşka biri olmuştu...

ile evliliğinden kızı Nil'i Ekim 2016'da, diğer kızı Naz'ı da Nisan 2018'de dünyaya getiren ünlü isim, son olarak yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Değişimiyle büyüleyen Buse Terim'den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 25 kilo veren Buse Terim bambaşka biri olmuştu...

Posta Gazetesi'nin haberine göre; iki yıl önce üçüncü kez anne olmaya pek sıcak bakmayan Bahçekapılı bu kez şöyle konuştu:

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