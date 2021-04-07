Değişimiyle büyüleyen Buse Terim'den flaş üçüncü çocuk açıklaması! 25 kilo veren Buse Terim bambaşka biri olmuştu...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 25 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen Buse Terim, 6 Haziran 2014'te Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu. Instagram'da 2 milyon takipçiye sahip olan Terim, yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Evliliğinden kızı Nil'i Ekim 2016'da, diğer kızı Naz'ı da Nisan 2018'de dünyaya getiren ünlü isim, son olarak yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Buse Terim, üçüncü çocuk hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.