Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş esnekliğiyle kendine hayran bıraktı!

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı. 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor. Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı. 44 yaşındaki Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakıyor. Yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla dikkat çeken Zeynep Tokuş'a övgüler yağdı...